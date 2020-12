Vacuna rusa: Vladimir Putin no se la aplicó por "consejo de sus especialistas"

El presidente de Rusia Vladimir Putin dijo este jueves que todavía no se aplicó la vacuna contra el coronavirus Sputnik-V, que se desarrolla en su país. Según indicó, aún no se recomienda para personas mayores de 60 años, y el tiene 68."Las vacunas que están circulando entre la población general de hoy están destinadas a personas de un determinado grupo de edad", expresó durante su conferencia de prensa anual. "Soy un ciudadano respetuoso de la ley en ese asunto, escucho las recomendaciones de nuestros especialistas", detalló.El mandatario agregó que todavía no se vacunó pero "lo haré tan pronto como sea posible".Sin embargo, Putin respaldó la campaña de vacunación masiva. "Creo que es necesario, los especialistas de todo el mundo dicen que es una de las pocas formas de superar esta pandemia, debería crear inmunidad en la población", opinó. "Y repito que nuestra vacuna es eficaz y segura, así que no veo ninguna razón para no vacunar", insistió.Si bien los ensayos de fase 3 de la Sputnik V están todavía en curso, pero el país ya está avanzando hacia la vacunación masiva con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que patrocinó el desarrollo de la vacuna y que dice que, hasta el 14 de diciembre, más de 200.000 personas ya se la aplicaron.Según la descripción del producto, la vacuna se recomienda a personas de entre 18 y 60 años y no se aconseja su uso a personas con una serie de enfermedades crónicas y afecciones.En medio de las especulaciones en torno a la vacuna rusa, la semana que viene llegarían a la Argentina el próximo miércoles 23 de diciembre, según anticiparon a TN fuentes del Gobierno nacional.Un vuelo de Aerolíneas Argentinas viajará el lunes a Moscú y regresará el miércoles con 600 mil dosis: es decir, la cantidad suficiente para vacunar a 300 mil personas.La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) trabaja en la adaptación de un Airbus a330 200 que saldrá desde Ezeiza el lunes 21 a las 12.40 con destino a la capital rusa. Volvería a territorio nacional el miércoles a las 2.10. Será un operativo especial y los técnicos se encuentran en los últimos detalles del desarrollo del sistema de refrigeración para poder traer los antídotos.Una comitiva integrada por la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y técnicos de la ANMAT viajaron a Rusia para -entre otras actividades- acelerar las tratativas del traslado.La novedad llega luego de las declaraciones de Ginés González García este martes. Entonces, el ministro de Salud manifestó que no podía asegurar cuándo llegarían las Sputnik V porque "hay variables difíciles, como dificultades con los aviones". A su vez, explicó que el acuerdo con Pfizer y BioNTech "no está cerrado".