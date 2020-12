Covid-19: Alemania comenzará su campaña de vacunación el 27 de diciembre

Alemania prevé iniciar su campaña de vacunación contra el covid-19 el 27 de diciembre en las residencias de ancianos, indicaron el miércoles las autoridades sanitarias.



"El ministro federal de Salud, Jens Spahn, informó a la Conferencia de ministros de Salud [regionales]de la aprobación y la distribución de la vacuna de BioNTech. La fecha de inicio de las vacunaciones contra el nuevo coronavirus queda fijada el 27 de diciembre", indicó el comunicado de esa conferencia.



La campaña se iniciará "en particular en las residencias de ancianos", añadió.



Más temprano, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había asegurado que los 27 miembros de la Unión Europea empezarían a vacunar "el mismo día", pero tras el anuncio alemán, falta confirmar si el resto de los países del bloque también comenzará el próximo 27.



"Comenzaremos tan pronto como sea posible la vacunación todos juntos, los 27, el mismo día, de la misma manera que hemos atravesado juntos esta pandemia", dijo la responsable en un discurso ante el Parlamento Europeo.



"Para controlar la pandemia, necesitaremos vacunar hasta el 70% de la población. Esta es una tarea enorme", señaló.



De hecho, la Comisión Europea (CE) anunció el miércoles que está dispuesta a emitir una autorización de las vacunas contra el covid-19 sólo "dos días" después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) le dé su visto bueno, pero este "regalo de Navidad" no evitará que las fiestas este año sean con mascarilla y distancia social.



Uno de los vicepresidentes de la CE, el responsable de Promoción del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, fue quien anunció ante el Parlamento Europeo que "la CE está dispuesta a autorizar la comercialización de la vacuna con un procedimiento supersónico. Podríamos cumplir en dos días el proceso de autorización que normalmente lleva dos meses".



La EMA adelantó hoy al 21 de diciembre la reunión de su Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) para evaluar la vacuna de Pfizer y BioNTech, prevista en un principio para el día 29. Por tanto, "si todo va bien", recalcó Schinas, la Comisión podría autorizar su comercialización el día 23.



Schinas insistió, no obstante, en que la UE "no ha acudido a atajos en materia de seguridad. Europa solo autorizará vacunas para nuestra ciudadanía bajo la única y exclusiva condición de que sean seguras".



Añadió que "generar confianza resulta clave para garantizar una alta tasa de vacunación" dado que serán, en principio, voluntarias.



"Ninguna vacunación, ni siquiera en las residencias, se hará sin el consentimiento informado de las personas concernidas", dijo hoy por su parte el primer ministro francés, Jean Castex.



Récord de muertes en Alemania y recomendaciones de la OMS para Navidad



Impaciente y presionada por un nivel récord que registró en las últimas 24 horas de 952 muertos y 27.728 contagios, Alemania fijo la fecha del inicio de la vacunación el 27 de diciembre adelantándose a la decisión del bloque europeo.



Además, la canciller alemana, Angela Merkel, dijo ante el Bundestag que "si el 40, el 50 o el 60 % de la población no quiere vacunarse, deberemos llevar la mascarilla mucho tiempo, porque no alcanzaremos la inmunidad de grupo".



La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio el miércoles las pautas de cómo deben ser las Navidades de la Pandemia en Europa: con mascarilla, distancia entre las personas y frío -pues recomienda las reuniones en exteriores o en espacios bien ventilados-, todo ello para que no empeore una situación que ya es grave y evitar una tercera ola de contagios antes de que llegue la vacuna.



"A pesar de un progreso leve, la transmisión de COVID-19 en la región europea sigue siendo amplia e intensa. Hay un gran riesgo de una nueva oleada en las primeras semanas y meses de 2021, y necesitamos trabajar todos juntos si queremos tener éxito en prevenirlo", advirtió la Oficina regional para Europa de la OMS.



Alemania desde hoy se encuentra de nuevo en situación de "confinamiento duro", con comercios no esenciales y colegios cerrados. El país europeo que durante la primera ola apareció como modélico en su respuesta sanitaria y económica al coronavirus, se muestra desde hace semanas incapaz de aplanar la curva de contagios pese a las crecientes restricciones, en parte por las dificultades del Gobierno central y los regionales para consensuar medidas.



En las últimas 24 horas, Alemania ha registrado casi un millar de muertes, 952 concretamente y 27.728 nuevos casos según el Instituto Robert Koch, que sitúa las cifras absolutas en 1.379.238 contagiados y 23.427 fallecidos. El viernes pasado, se marcó un récord de contagios, 29.875.



Desde este miércoles -y como mínimo hasta el 10 de enero- todos los comercios en Alemania, salvo alimentación y farmacias, se suman al ocio, la cultura, el deporte y la restauración, que suspendieron su actividad en noviembre. Colegios y guarderías, que el Gobierno alemán se puso a principio de curso como prioridad mantener abiertos, también se han visto forzados a suspender las clases presenciales.