La OMS analiza la nueva cepa del coronavirus que apareció en Reino Unido

24 mutaciones

Parece que mutar es algo inherente a la naturaleza de los virus. Sin embargo, como en las mejores películas de terror, el covid-19 mostró otra fisonomía la semana pasada y algunos vuelven a tomarse el rostro entre las manos, prisioneros del pánico. Por eso, Maria Van Kerkhove, técnica de la gestión de la pandemia de COVID-19 en la Organización Mundial de la Salud (OMS), salió a poner paños fríos."Este tipo de evolución y mutaciones son en realidad bastante comunes, como sucedió recientemente con las variantes del virus encontradas en los visones en Dinamarca, y las anteriores. Lo que tenemos que preguntarnos es: ¿esto hace que el virus sea más grave? ¿Permite que el virus se transmita más fácilmente? ¿Interfiere con los diagnósticos? ¿Interferiría de alguna manera con la eficacia de la vacuna? Ninguna de estas preguntas se ha abordado todavía", dijo la experta y por lo tanto, las desestima hasta nuevo aviso.Para que quede claro que la "nueva" cepa que asomó la semana pasada en Kent y que se hizo pública el viernes no tomó a los expertos por sorpresa, Van Kerkhove dijo que ya había sido analizado por el Grupo de Trabajo de Evolución de Virus de la OMS. "Ha surgido en el contexto de las variantes de visón identificadas en otros lugares", sostuvo descontracturada.Por su parte, como actor local, el Ministro de Sanidad de Reino Unido, Matt Hancock se puso detrás del arco al informar ayer a la Cámara de los Comunes que identificaron una nueva variante del coronavirus, que se cree que está causando una propagación más rápida al sureste de Inglaterra. De hecho, dijo que se vio en 60 áreas diferentes de esa región meridional y que fue la causante de mil nuevos casos.En simultáneo, Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatizó a la agencia Europa Press que "es importante que las personas que reciban la vacuna sigan cumpliendo con las medidas de seguridad indicadas, al menos al principio: distanciamiento social, mascarilla, limpiarse las manos".Sobre todo, porque aún no se sabe cuánto durará la inmunidad de la vacuna.Desde que el virus pasó de los animales a los humanos en Wuhan, el virus mutó aproximadamente, dos veces por mes. Es decir, ya contabiliza unas 24 mutaciones. Y seguramente seguirá transformándose para infectar más y mejor a las personas.Cuando las vacunas logren incluso una inmunidad casi masiva, el virus tendrá que seguir mutando para no darse por vencido y seguir infectando humanos.Por eso, tal vez, las vacunas tengan que actualizarse periódicamente, como sucede con las vacunas de la gripe, entre otras.