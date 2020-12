Coronavirus: la FDA avaló la seguridad y efectividad de la vacuna de Moderna

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) avaló la seguridad y efectividad de la vacuna de Moderna contra el Covid- 19, por lo que quedó próxima a ser aprobada de urgencia.Este martes, la FDA emitió un comunicado en el que informó sobre la valoración positiva sobre la vacuna del laboratorio estadounidense.Esto ocurrió antes de la realización de una reunión en la que expertos aprobarán de emergencia la aplicación de la misma esta semana.Además, la agencia confirmó que el tratamiento tiene una eficacia del 94,1% y que la vacuna no muestra "problemas de seguridad específicos" que puedan llevar a la no autorización de uso de emergencia.El laboratorio desarrollador de la misma ya había indicado que la tasa de eficacia era del 94,1% en un ensayo de 30 mil personas; y que los efectos secundarios, como fiebre, dolor de cabeza y fatiga, son incómodos pero no peligrosos.Lo que sí recomendó la FDA este martes, es que se realice un seguimiento de los casos de parálisis de Bell (congelamiento repentino o debilidad en los músculos faciales), en el caso de que se autorice el uso de la vacuna, debido a que hubo cuatro casos, dentro del grupo que formó parte del ensayo y en el del placebo que padecieron ese efecto.Se espera que para el próximo jueves, el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA, revisé la vacuna para su aprobación de emergencia.