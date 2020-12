Coronavirus en Brasil: aconsejan no ir Florianópolis y otras ciudades turísticas

Ocupación de camas

¿De vacaciones a Brasil? Es momento de pensarlo bien antes de tomar la decisión. El repunte de contagios de coronavirus vuelve a encender las alarmas en el país.Varias de las grandes ciudades enfrentan en las últimas semanas una creciente presión sobre los sistemas de salud,, según un análisis de la fundación Fiocruz.Con hospitales trabajando al límite de la capacidad y, en algunos casos, pacientes en fila de espera para acceder a cuidados intensivos, el escenario comienza a parecerse al de abril y mayo., expertos sanitaristas advierten que las tradicionales reuniones de fin de año y las Fiestas pueden deteriorar aún más el cuadro en las próximas semanas.El escenario cambió en pocas semanas. Desde comienzos de noviembre Brasil enfrenta una aceleración sostenida en el ritmo de contagios. La media diaria de infecciones llegó a 43.000 casos anteayer, la tasa más alta desde el 16 agosto.Para los científicos no se trata, en rigor, de una "segunda ola" sino de un repunte de la primera, que el país nunca superó."El panorama para viajar a Río de Janeiro no es oportuno en este momento", dijo aClaudio Gutiérrez, cónsul general de la Argentina en esta ciudad.La ciudad postal de Brasil enfrenta un cuadro preocupante, que no condice con los miles de cariocas que, despreocupados, han disfrutado de días de sol en las playas las últimas semanas. El 93% de las camas estaban ocupadas anteayer y 198 personas permanecían en fila de espera para recibir cuidados intensivos en la red pública de salud. En el sistema privado el porcentaje de ocupación de camas ocupadas era de casi 100%.La alcaldía de Río anunció esta semana restricciones en el uso de áreas compartidas en predios y escalonó horarios para la industria y el comercio, pero las playas y restoranes continúan funcionando igual.El Reveillón de Copacabana (la tradicional quema de fuegos artificiales del 31 de diciembre a la medianoche) y los desfiles de carnaval, dos de los principales eventos de Río y sinónimos de aglomeraciones, fueron suspendidos hace varias semanas.El consulado argentino en Río recomienda que quienes estén decididos a viajar lo hagan con un seguro de salud. "Por la alta ocupación de camas, quienes contraigan el coronavirus acá pueden quedar en una situación de fragilidad", advirtió Gutiérrez.. Fue uno de los primeros países en reabrir las fronteras aéreas a turistas, el 29 de julio. En un comienzo se exigía a los visitantes un seguro de salud válido por el período del viaje, pero ese requisito fue eliminado en octubre.que más que nunca será necesaria la responsabilidad de los turistas para minimizar riesgos. "Estoy confiado en que la gente que decida venir investigará antes cómo está la situación.", aseguró Coppa., de acuerdo con las últimas informaciones de la alcaldía. Brasil ha registrado más de 180.000 muertos por Covid-19, el segundo mayor número de fallecidos en el mundo detrás de los Estados Unidos.Para quienes opten por viajar de cualquier manera, las vacaciones tendrán, además, un costo adicional.. En Río, por caso, donde la demanda por esas pruebas es muy alta, el PCR parte de los 50 dólares y puede llegar a 180 dólares, dependiendo del plazo en que los laboratorios entregan el resultado.Coppa espera un verano con poca presencia argentina, al menos en diciembre y enero, por el contexto atípico y las dificultades para llegar debido"Es una situación muy especial, la gente que decida venir se pondrá en un riesgo un poco mayor que otras temporadas", concluyó el cónsul en Florianópolis.