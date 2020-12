Internacionales

Lunes 14 de Diciembre de 2020

Gmail y YouTube, caídos: Google, con problemas en sus servicios a nivel global

Gmail, YouTube y otros no cargan ni en el móvil ni en PC. No funcionan el correo electrónico, el servicio de videos ni el acceso a los archivos de Drive. Por el momento, no se sabe qué ha causado el problema o cuánto tardará en resolverse.