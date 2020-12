Creador de vacuna rusa sugiere que protegerá contra el Covid-19 durante dos años

El director del Centro Nacional ruso de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, donde se creó Sputnik V, la primera vacuna del mundo contra el covid-19, afirmó este sábado que el medicamento, probablemente, protegerá contra el coronavirus durante dos años.En declaraciones al programa 'Soloviov Life', Alexánder Guíntsburg supuso que el efecto de la vacuna germano-estadounidense Pfizer/BioNTech duraría entre cuatro y cinco meses, si bien aclaró que el plazo exacto debe comprobarse experimentalmente."Estas son solo suposiciones, necesitamos datos experimentales. En cuanto a nuestra vacuna, se creó en la plataforma donde también se fabricó la vacuna contra el ébola, y hay evidencia experimental de que esta vacuna, una vacuna análoga, brinda protección durante dos años, tal vez más", aclaró el científico.El director de Gamaleya indicó que, aunque "es difícil de decir" por cuánto tiempo brinda protección la vacuna de los socios estadounidenses y alemanes, uno debe pensar que el período de protección no será de más de cuatro meses, cinco como máximo", partiendo de la base del "mecanismo general de acción de tales medicamentos". No obstante, subrayó que sería necesario "verificarlo experimentalmente".Además, el especialista aseguró que una persona vacunada con Sputnik V no contraerá el coronavirus con una seguridad del 96 %. En cuanto a las personas inmunizadas correspondientes al restante 4 %, pasarán la enfermedad de una forma mucho más leve.

Política Partió misión argentina a Moscú para verificar el proceso de la vacuna Sputnik V