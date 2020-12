La ONU advirtió sobre la peor crisis económica en 80 años

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, alertó este viernes que el mundo puede enfrentarse con el peor deterioro económico en 80 años a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, a la vez que reiteró su crítica a la respuesta "desordenada y caótica" de los Gobiernos frente al brote.



"Enfrentamos la mayor recesión en ocho décadas, crece la pobreza extrema, se acerca la amenaza de hambre", declaró el portugués durante una videoconferencia en el marco del Foro del Premio Nobel de la Paz en Oslo.



Este foro, que se celebró al día siguiente de la entrega, a distancia, del Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos (PMA), tenía como tema "la cooperación internacional tras la Covid-19".



"Ninguna vacuna podrá corregir el daño que ya está causado", agregó al criticar las medidas "fragmentadas y caóticas" de los Gobiernos ante la emergencia sanitaria.



"La pandemia es una crisis sin parangón, viviéndola el mundo se enfrenta a un enemigo común; los Gobiernos, desafortunadamente, no emprendieron una respuesta conjunta a esta amenaza global", lamentó, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.



Según Guterres, la respuesta fue "desordenada y caotíca" y países, regiones e incluso ciudades compitieron entre sí por suministros de bienes esenciales y el acceso a trabajadores en primera línea



Si bien el secretario general de la ONU no puso ejemplos precisos para apoyar sus palabras, se pronunció a favor de una reforma del Consejo de Seguridad para reforzar el multilateralismo y corregir las "desigualdades que están en la raíz de las relaciones mundiales actuales".



"Las naciones que triunfaron hace más de siete décadas rechazaron considerar las reformas necesarias. La composición y el derecho de voto en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de los consejos de administración del sistema de Bretton Woods son un buen ejemplo de ello", subrayó.



"Numerosos países africanos ni siquiera existían como Estados independientes hace 75 años. Merecen el lugar que les corresponde en la mesa mundial. En términos más generales, el mundo en desarrollo debe contar con una voz mucho más fuerte en el proceso de decisiones mundial", estimó.



El Consejo de Seguridad cuenta en total con 15 miembros: cinco permanentes con derecho de veto -Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido- y diez no permanentes, la mitad de los cuales se renuevan cada año.



A menudo, hay voces que se alzan para ampliar a otros países este órgano que puede decidir sobre sanciones internacionales y un uso de la fuerza en el mundo, pero por ahora estos llamados fueron en vano, ya que los cinco países con derecho a veto no quieren perder ese privilegio.