Corea del Sur alerta ante un posible colapso hospitalario por rebrote de Covid19

Las autoridades sanitarias de Corea del Sur alertaron sobre un posible colapso hospitalario, tras la confirmación de casi 700 casos diarios de coronavirus por tercera jornada consecutiva.



En esta ocasión, se diagnosticaron 689 nuevos casos, de los cuales 673 son de transmisión comunitaria y 16 procedentes del exterior, entre los que hay cuatro que llegaron llegado desde Estados Unidos, otros tantos originarios de varios países africanos, así como de Europa, detalla la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



Las autoridades sanitarias alertaron que la ola actual de la pandemia se está volviendo más grande y duradera que las previas y advirtieron que el aumento en los casos diarios de coronavirus amenaza con socavar el sistema médico del país, dado que el número de pacientes en estado grave se está incrementando rápidamente.



El ministro de Salud, Park Neunghoo, reconoció que, en caso de que la situación continúe como hasta ahora, la capacidad del sistema sanitario está en riesgo de alcanzar su límite, consignó la agencia de noticias Europa Press.



Ante el pronunciado repunte de casos diarios, las autoridades sanitarias decretaron un endurecimiento de las medidas de seguridad a partir del próximo martes y durante las próximas tres semanas, con el cierre de centros de ocio nocturno, bares, gimnasios, y restricciones en capacidades y en los horarios de otros establecimientos, como cines, universidades, peluquerías, o librerías.



A su vez, las reuniones de 50 o más personas quedan prohibidas, el transporte público no podrá operar a más del 30 por ciento de su capacidad, los eventos deportivos no podrán albergar espectadores en los estadios, mientras que los cultos religiosos no serán presenciales, salvo excepciones en las que no podrá haber más de una veintena de fieles.