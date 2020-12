Video: Tiene 7 años y puede levantar hasta 80 kilos

La niña se proclamó la campeona más joven en la historia al ganar el Nacional de Halterofilia de Estados Unidos en dos categorías: la Sub 11 y la Sub 13.En la categoría de 30 kilos levantó 32 kilos en la arrancada y 42 kilos en el envión (dos tiempos)."Según su actual coeficiente total de Sinclair, Rory no es solo la niña de siete años más fuerte del mundo: es probable que también sea la niña o niño de siete años más fuerte que haya existido, conforme a los registros existentes de resultados de competencias verificables", detalló su padre, Cavan van Ulft.Rory practica el deporte desde que tiene cinco años y, en la actualidad, le dedica cuatro horas a la semana a esta disciplina. Además, también practica gimnasia nueve horas semanales.Sus padres están orgullosos de su desempeño y afirman que aún no tiene ambiciones olímpicas. Además, no consideran que se trate de un deporte peligroso. "Rory tiene entrenadores expertos en levantamiento de pesas".Sin embargo, la pequeña le confesó a su padre que prefiere la gimnasia al levantamiento de pesas: "No tengo que levantar nada por encima de mi cabeza".