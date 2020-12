La OMS advirtió que las fiestas de fin de año pueden "convertirse en un drama"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que las fiestas de fin de año pueden "convertirse en un drama" si no se toman las precauciones necesarias para evitr el contagio del nuevo coronavirus.



"Una celebración puede convertirse en un drama si no se toman precauciones", afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.



El funcionario subrayó la necesidad de "no relajarse" ante los datos que indican que está reduciéndose la transmisión del virus, especialmente en Europa.



Recomendó que las personas revisen los planes para las fiestas de este fin de año y tomen "todas las medidas necesarias" para protegerse y proteger a los demás.



"Este es el mejor regalo que en estas fiestas se pueden dar, el regalo de la salud, de la vida, del amor y de la esperanza", dijo Tedros, según la agencia de noticias Europa Press.



Asimismo, la directora de Enfermedades Emergentes de la OMS, María van Kerkhove, reiteró la recomendación de quedarse en casa, teletrabajar, usar barbijo, lavarse las manos y mantener distanciamiento social.



"Una de las grandes lecciones que hemos aprendido es que en muchos países de Europa las cifras de contagio en verano se redujeron a dos dígitos, y es algo que podemos conseguir si nos ceñimos a las normas y permanecemos alerta", sostuvo.



La funcionaria alertó que "es fácil aumentar la cantidad de casos pero es muy difícil reducirlos".