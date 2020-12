Advierten posible reacción adversa de la vacuna de Pfizer en personas alérgicas

El ente regulador del Reino Unido dijo que las personas con "antecedentes importantes" de alergia no deberían aplicarse la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech mientras investiga posibles reacciones adversas en dos personas ocurridas el martes durante el primer día de vacunación masiva contra la enfermedad en el país.



El profesor Stephen Powis, director médico nacional del sistema de salud pública británico, dijo que las autoridades emitieron este alerta sobre la base de una recomendación de la Agencia Reguladora de Productos Médicos y de Salud (MHRA), el ente regulador del Reino Unido.



"Como es común con las nuevas vacunas, el MHRA ha recomendado, por precaución, que las personas con antecedentes importantes de reacciones alérgicas no reciban esta vacuna luego de que dos personas con antecedentes importantes de reacciones alérgicas respondieran el martes de manera adversa", dijo Powis en un comunicado.



"Ambas se están recuperando bien", agregó, citado por la cadena BBC.



Más temprano, la doctora June Raine, directora de la MHRA, reveló los dos casos de reacciones adversas al testificar ante una comisión del Parlamento británico.



El Reino Unido comenzó el martes a vacunar a adultos mayores y a trabajadores de la salud con la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, la primera campaña de vacunación masiva contra el coronavirus en Occidente.



"Estamos investigando dos informes de reacciones alérgicas", y agregó que "sabemos, a partir de los extensos ensayos clínicos, que esta no era una característica" de esta vacuna.