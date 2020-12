Alemania no logra controlar el Covid 19: podría imponer un bloqueo más estricto

Los casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en Alemania alcanzaron un récord y casi triplican la meta declarada por el Gobierno para levantar el confinamiento parcial, según el organismo alemán para el control de las enfermedades infecciosas.



El Instituto Robert Koch (RKI) dijo que Alemania tuvo un promedio de 147,2 infecciones por cada 100.000 personas los últimos siete días, muy por encima de la meta del Gobierno de reducirlas a 50 por cada 100.000.



Los niveles de propagación del virus son alarmantes y récord nacional en el estado de Sajonia, donde se llega a 320 contagios por cada 100.000 habitantes en una semana, de acuerdo al RKI.



Ante esta situación, el Gobierno del estado del oeste de Alemania anunció que las escuelas y la mayoría de los comercios deberán cerrar desde el próximo lunes hasta el 10 de enero.



La jefa de Gobierno alemana, la canciller Angela Merkel, extendió hasta el 10 de enero un confinamiento parcial en vigor desde el mes pasado y reiteró que será levantado cuando la tasa semanal de infecciones sea de 50 por 100.000 habitantes.



El ministro de Salud, Jens Spahn, dijo anoche en la televisión pública que podría imponerse un bloqueo más estricto si no se logra romper la tendencia de la curva actual, pese a que el país ya prepara su campaña de vacunación contra el coronavirus.



"Por lo tanto, ese método de medidas breves pero de amplio alcance para realmente marcar la diferencia es probablemente el más exitoso. Y si no progresamos en las próximas una o dos semanas, al menos tenemos que debatir eso", dijo Spahn.



El ente regulador europeo tiene previsto adoptar una decisión el 29 de diciembre sobre la aprobación del uso de una primera vacuna en el continente que, desde hace semanas, lidia con una fuerte segunda ola de casos de coronavirus que forzó nuevas restricciones.



El Gobierno alemán anunció el lunes que la vacunación contra el coronavirus empezará "en los primeros días" del mes próximo, y un panel de expertos recomendó que los primeros en inmunizarse sean residentes de geriátricos, adultos mayores y personal médico.



Las restricciones actuales incluyen el cierre de restaurantes, bares y lugares de recreación, pero algunas regiones con muchos casos piensan imitar a Sajonia y sumar medidas locales.



Ese es el caso de Baviera, el estado más grande y rico y el segundo más poblado de Alemania, cuyo gobernador dijo el lunes que el confinamiento nacional no es suficiente para contener los contagios en esa zona del sur de Alemania.



El gobernador Markus Soeder dijo que en los próximos días anunciará nuevas restricciones en Baviera.



El RKI informó de 14.054 nuevas infecciones de coronavirus en las últimas 24 horas, informó la agencia de noticias alemana DPA.



El pico de infecciones en un día desde el comienzo de la pandemia en Alemania se alcanzó el viernes 20 de noviembre, con 23.648 nuevos contagios.



El RKI informó también que fueron reportadas 423 nuevas muertes en un día.



El mayor número de fallecimientos relacionados con la Covid-19 registrados en un día se alcanzó el miércoles pasado, cuando se reportaron 487 muertes.



Este aumento de muertes diarias era de prever después del fuerte incremento de nuevas infecciones.



Alemania registró ya más de 1,19 millones de casos y 19.342 muertes.