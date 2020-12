Video: Reinas de belleza posaban en un puente y cayeron al agua

Unas treinta reinas de belleza se cayeron en un estanque al desmoronarse un puente colgante mientras participaban en el concurso Miss Tailandia en Chiang Mai. Las mujeres estaban visitando un restaurante y posando para fotos en el puente, cuya estructura no soportó su peso y se derrumbó. Pudo ser una tragedia pero terminó en anécdota: tres jóvenes fueron hospitalizadas con heridas leves, pero fueron luego dadas de alta.El episodio ocurrió en un famoso hotel ubicado en la ciudad de Chiang Mai, en Tailandia, cuando, en el marco del concurso de Miss Tailandia, las mujeres visitaron el lugar para realizar una sesión fotográfica.De acuerdo con medios de comunicación locales, las 30 reinas de belleza recorrieron cada rincón del hotel, comieron, bailaron y hasta se tomaron fotografías con el personal del lugar.La tarde parecía perfecta, la comida y la música eran dignas para estas bellas mujeres, pero algo tenía que salir mal. Y sí, algo salió mal, cuando uno de los organizadores del evento tuvo la idea de llevar a cabo una fotografía en el puente colgante. Fue ahí cuando terminó el encanto.Cuando todas las reinas de belleza estaban arriba del puente, su estructura no pudo soportar el peso de todas y se derrumbó mandando a todas al fondo del estanque de agua. Por suerte, el estanque no era profundo. La mayoría se mojó y apenas algunas tuvieron heridas pero muy leves.