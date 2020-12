Alarma en India: Enfermedad no identificada afectó a más de 400 personas

La pandemia producto del COVID-19 detuvo muchas situaciones tales como viajes, mudanzas, bodas planeadas, entre otras, pero hay algo que no se detuvo: los problemas de salud. Y es que a pesar de estar en plena pandemia, las viejas y nuevas enfermedades aún forman parte de la vida diaria de la población.



En este sentido, en las últimas 72 horas, habitantes de la ciudad Andhra Pradesh, India, se registraron numerosos casos de lo que aún no se le puede poner un nombre específico, con síntomas similares al de un paciente epiléptico. Esto alteró e incrementó el esfuerzo sanitario mientras se trata determinar el origen de esta afección, mientras lucha contra el COVID-19, siendo el segundo país con más casos en el mundo.



La enfermedad se detectó el sábado 5 de diciembre por la noche en Eluru, una antigua ciudad famosa por sus productos tejidos a mano. Desde entonces, los pacientes han experimentado síntomas que van desde náuseas y ansiedad hasta pérdida del conocimiento, dijeron los médicos.



La aparición de lo que parece ser similar a un paciente epiléptico llega en un momento muy difícil para la India, quien registró el domingo 36.011 nuevos contagios de coronavirus sumando un total de más de 9,6 millones de casos en el país y 140.182 fallecidos desde que comenzó la pandemia.



Mientras tratan de determinar las causas de esta ola de contagios, por el momento se realizaron estudios bromatológicos como también de sangre. Hasta ahora se registró un fallecimiento, como así también, un porcentaje considerable permanecen internados y otros fueron dados de alta. Así mismo, los especialistas que tratan de dar con el motivo, aseguran que no hay que entrar en pánico.



El primer paciente que falleció fue un hombre de 45 años, hospitalizado con síntomas similares a la epilepsia y náuseas. Murió el domingo por la noche, de acuerdo a lo que informó la agencia de noticias Press Trust of India.



El primer ministro de esta ciudad ubicada al sur del país, YS Jaganmohan Reddy, señaló: "Sí sabemos que esto estaba muy localizado, todas las personas afectadas vivían en la misma ciudad". Y añadió que "el contagio podría darse a través de los alimentos, el agua, el aire o alguna otra condición. Todas las personas hospitalizadas fueron testeadas por COVID-19 y arrojaron resultados negativos". Desechando de esta manera el virus pandémico que afecta a millones en todo el mundo.



"Las personas que se enfermaron, especialmente los niños, de repente comenzaron a vomitar después de quejarse de ardor en los ojos. Algunos de ellos se desmayaron o sufrieron ataques ", dijo un médico del Hospital Gubernamental de Eluru al periódico The Indian Express.



El denominador común de los ingresados son los síntomas presentados que van desde convulsiones, náuseas, movimientos espasmódicos, pérdida del conocimiento y la expulsión de espuma por boca. Algunos de los que colapsaron presentaron también ardor en los ojos.



Los funcionarios están tratando de determinar la causa de la enfermedad. Hasta ahora, las muestras de agua de las áreas impactadas no han mostrado signos de contaminación, y la oficina del primer ministro dijo que personas no vinculadas al suministro de agua municipal también se han enfermado. Los pacientes son de diferentes edades y también fueron testeadas para otras enfermedades virales como dengue, chikungunya o herpes.



Para controlar la situación que está viviendo India, un equipo de expertos delegado por el gobierno federal llegó a la ciudad el lunes para investigar la repentina enfermedad.