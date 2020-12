EE.UU dará prioridad al acceso a vacunas a los residentes

El presidente Donald Trump firmará este martes un decreto para asegurar que el acceso prioritario a las vacunas del Covid-19 adquiridas por el gobierno se conceda a los estadounidenses, dijo el lunes un alto funcionario a Reuters.



Trump, quien ha enfrentado duras críticas por su manejo de la pandemia del coronavirus, está ansioso por atribuirse el mérito del rápido desarrollo y distribución de una vacuna.



La vacuna contra el COVID-19 de Moderna, que recientemente demostró tener una eficacia del 94%, hace que el sistema inmunológico humano produzca anticuerpos potentes que perduran durante al menos tres meses, mostró un estudio publicado este jueves.



Investigadores del estadounidense Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), que co-desarrolló el fármaco, estudiaron la respuesta inmunitaria de 34 participantes adultos, jóvenes y mayores, desde la primera etapa del ensayo clínico.



En un artículo publicado en el New England Journal of Medicine, los científicos explicaron que los anticuerpos, que son los que impiden que el virus SARS-CoV-2 invada las células humanas, "disminuyeron ligeramente con el tiempo, como se esperaba, pero permanecieron elevados en todos los participantes 3 meses después de la dosis de refuerzo".



La vacuna, llamada mRNA-1273, se administra en dos inyecciones con 28 días de diferencia cada dosis. Aunque la cantidad de anticuerpos cae con el tiempo, eso no es necesariamente un motivo de preocupación.