Con 67,6 % de los votos, el chavismo triunfó en las parlamentarias de Venezuela

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, informó este domingo que con una participación del 31 %, el chavismo agrupado en el Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo un 67,6 % del escrutinio, lo que se traduce en 3.558.320 votos, durante las elecciones parlamentarias para el período 2021-2026.



Por su parte, la oposición congregada en el movimiento Alianza para el Cambio (APC) conquistó un 17,95 % de la participación, lo que equivale a un 944.665 de los votos. Mientras que la otra coalición opositora, agrupada en la coalición Venezuela Unida, alcanzó un 4,19 %.



Mientras tanto, la Alternativa Popular Revolucionaria, (APR) liderada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) consiguió un 2,73 %. Asimismo, los otros pequeños partidos lograron 6,79 %.



Alfonzo adelantó que de los 48 cargos lista de adjudicación nacional, 26 de ellos ya tienen una "tendencia estable y sin posibilidad de cambio", por lo que entre los diputados electos para la próxima Asamblea Nacional se encuentran los candidatos del GPP Diosdado Cabello, Cilia Flores, Tania Díaz, Iris Varela, Vanessa Montero, William Benavides, Gilberto Jiménez, Didalco Bolívar, Henry Hernández, Luis Reyes, Luis Fernando Soto, María León, Jesús Martínez, Anthony Coelo, Ileana Medina, Ricardo Sánchez, Noelí Pocaterra, Gladys Requena, Asia Villegas, Mario Silva, Jesús Faría y Vanessa Montero.



Luego de la presentación de resultados, que se ofrecieron con 82,35 % del escrutinio de las actas de votación, Alfonzo le pidió a todos las ganadores "asumir el compromiso asignado con responsabilidad, humildad y estricto respeto a la Constitución e instituciones del Estado".



La autoridad precisó que se trató de una "jornada electoral impecable", al tiempo que agradeció "el comportamiento cívico" de los votantes y los trabajadores vinculados con la jornada electoral.



Tras conocerse los datos, el presidente Nicolás Maduro felicitó a los partidos del GPP por la victoria obtenida y al pueblo venezolano "por la gran vocación democrática" expresada durante los comicios.



"Nosotros sabemos ganar y perder, y hoy nos tocó ganar. Viene un cambio de ciclo, un ciclo de trabajo, de recuperación del país, de la economía, con soberanía, con independencia, en paz", precisó Maduro, quien agregó que las fuerzas chavistas también se prepararán conquistar las elecciones de alcaldes y gobernadores en el 2021.



Mientras tanto, el diputado opositor Juan Guaidó, líder del ala más radical de la derecha venezolana que decidió no sumarse al proceso electoral, aseguró que el 30 % de participación es "pura falsedad" y por eso, a su juicio, Maduro decidió "no mostrarse en público".



A la par, Guaidó impulsa una supuesta "consulta popular", donde se pregunta a los ciudadanos si rechazan las elecciones de este domingo y solicitan "a la comunidad internacional su desconocimiento".



La 'consulta', que no cuenta con el aval del CNE ni tendrá auditorías u observación internacional, consiste en una encuesta digital vía Facebook, WhatsApp, una aplicación y una página web, que culminará el sábado 12 de diciembre "en las calles" del país.



Este domingo, más de 20,7 millones de venezolanos fueron convocados para participar en las elecciones parlamentarias, en 14.221 centros de votación distribuidos en todo el país.



Una de las claves de estos comicios parlamentarios reside en el hecho de que el número de diputados a elegir aumentó de 167 a 277, es decir, 66% más que en la elección anterior. El 52 % de escaños son por voto lista (designados desde los partidos), y el 48 % por la modalidad nominal, es decir, por nombre y apellido.



Para esta jornada, se postularon 14.000 candidatos de 107 organizaciones con fines políticos. Además, se contó con la participación de 1.500 veedores nacionales y 200 representantes internacionales de 34 países. (RT)