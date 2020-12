Reina Isabel será de las primeras personas en vacunarse contra el Covid-19

La reina Isabel II de Inglaterra recibirá en las próximas semanas la vacuna Pfizer-BioNTech contra el nuevo coronavirus que acaba de obtener luz verde de las autoridades sanitarias británicas, informó hoy la prensa local.



La soberana de 94 años y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, estarán entre los primeros en ser vacunados, de acuerdo con el matutino Mail on Sunday, que destaca que ambos tendrán ese posibilidad no por su condición real sino por pertenecer al sector que por cuestiones de edad recibirá la inmunización primero.



Según el periódico, también se buscará "animar al mayor número posible de personas a vacunarse", en medio de temores de que los activistas antivacunas siembren dudas en la población.



Requerido por la agencia de noticias AFP, el Palacio de Buckhingham declinó hacer cualquier comentario, pero su portavoz destacó el carácter "personal" de las decisiones médicas. Cómo será la vacunación El Reino Unido ha aprobado la vacuna contra el coronavirus desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech para una campaña de vacunación que comenzará pasado mañana entre las personas más ancianas y vulnerables.



Las residencias de ancianos y el personal de estos centros serán los primeros en vacunarse, seguidos por los de 80 años o más y los trabajadores sanitarios y cuidadores en primera línea de la lucha contra la Covid-19.



Otras personas de la tercera edad o extremadamente vulnerables a nivel clínico serán los siguientes, y el resto de la población lo hará por edades.



El Daily Mirror informa que varias personalidades del Reino Unido se han comprometido públicamente a vacunarse para apoyar esta campaña.



La pandemia en el Reino Unido



Hasta hoy se reportaron en el Reino Unido 1.710.362 contagios y 61.111 muertos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportadas por la agencia de noticias Ansa.



Durante el fin de semana se supo que el Reino Unido suavizará las restricciones contra la pandemia entre el 23 y el 27 de diciembre para permitir reuniones familiares por Navidad, aunque con algunos límites, según acordaron las regiones británicas.



Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte decidieron que las personas que viven en tres hogares distintos puedan formar una "burbuja" entre las citadas fechas para celebrar el periodo festivo.



En esos días no habrá límite sobre la cantidad de personas que integren esa burbuja, a excepción de Escocia, que ha situado el máximo en ocho, aunque los menores de 12 años no cuentan en ese total.



En Irlanda del Norte, el periodo en el que se relajarán las medidas es un poco más largo, pues se extiende del 22 al 28 de diciembre.