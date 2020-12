Masivo cortejo fúnebre despidió al ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez

Política Bordet despidió al ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez

En una ceremonia íntima la familia del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, fallecido este domingo en Montevideo a los 80 años, dio sepultura al dos veces mandatario en el Cementerio de La Teja, su barrio natal.Previamente la enseña nacional había tapado el féretro durante todo el cortejo fúnebre.Miles de uruguayos se volcaron a las calles en Montevideo para participar del cortejo fúnebre del ex presidente, prominente figura de la izquierda latinoamericana.Los ciudadanos agolpados en las aceras, cantando, aplaudiendo, lanzando flores y portando banderas del FA saludaron el paso del vehículo con los restos mortales de Vázquez hacia el camposanto."Y ya lo ve, y ya lo ve, el presidente es Tabaré" y "Soy del Frente, del Frente soy yo" fueron algunos de los cánticos que se escucharon en el recorrido, mientras que en pancartas se leían mensajes como "Gracias Tabaré" y "Hasta la victoria siempre".El vehículo, que partió del tanatorio Martinelli poco después de las 13.00 hora local (16.00 GMT), arribó sobre las 14.30 hora local (17.30 GMT) al Cementerio de La Teja, zona a la que el ex presidente (2005-2010 y 2015-2020) siempre estuvo apegado a nivel social y político.Pese a que la familia emitió un comunicado en que pidió seguir el cortejo desde los hogares y con la transmisión de televisión por la covid-19, una multitud de seguidores y vecinos se acercaron a La Teja para dar su último adiós al que, ante la televisión local, definieron como "un gran oncólogo y presidente" o "un símbolo de lucha y resistencia".Fue en ese mismo barrio, a pocos metros del Club Arbolito, fundado por el propio Vázquez en 1958, que Vázquez fue despedido en las vísperas de terminar su segundo mandato, el 28 de febrero, en un acto de homenaje en el que el líder político repasó los principales hitos de sus gestiones.En esa oportunidad, entre lágrimas suyas y de los presentes y aplausos de su público, el presidente uruguayo se despidió leyendo un poema titulado "No te rindas".Vázquez falleció en la madrugada de este domingo a los 80 años, rodeado por su familia, víctima de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en agosto de 2019, poco después de la muerte de su esposa, María Auxiliadora Delgado.En los últimos diez días, el ex mandatario había sufrido un agravamiento de su estado de salud, con varias complicaciones vinculadas al cáncer, como explicó su hijo Alvaro Vázquez, oncólogo de profesión como él.Uruguay vive tres días de luto -hasta el martes- por el que fuera jefe de Estado en dos ocasiones, según informó el presidente del país suramericano, Luis Lacalle Pou.En Uruguay, se multiplicaban las despedidas y condolencias de dirigentes de todo el espectro político.El presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (centroderecha), quien recibió de manos de Vázquez el mando el pasado 1 de marzo, dijo en un tuit que su antecesor "enfrentó con coraje y serenidad su última batalla"."Tuvimos instancias de diálogo personal y político que valoro y recordaré. Sirvió a su país y en base al esfuerzo obtuvo logros importantes. Fue el Presidente de los uruguayos. El país está de duelo", agregó el mandatario, quien decretó tres días de duelo nacional, durante los cuales las banderas permanecerán a media asta."La última vez que hablé (con él), me preguntó: ¿dormís bien? (...) Así era Tabaré", contó el ex presidente José Mujica a periodistas al arribar al velorio.El ex presidente Julio María Sanguinetti, del centroderechista Partido Colorado, lo recordó como un "gobernante democrático y un político de talante abierto".La coalición de izquierda Frente Amplio (FA) ?Tabaré Vázquez fue su primer candidato en llegar a la intendencia de Montevideo en 1989 y a la presidencia en 2005, rompiendo con la hegemonía de los tradicionales Partido Colorado y Partido Nacional? destacó "su ejemplo de integridad política y compromiso inquebrantable con nuestro país y la gente, nos impulsará a continuar su legado".Asimismo, convocó a las 21H00 (00H00 GMT) a "a abrir puertas y ventanas de nuestros hogares y poner el texto de Mario Benedetti, musicalizado por Joan Manuel Serrat, 'Defender la Alegría' y luego aplaudir por 5 minutos".La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lamentó "profundamente" el fallecimiento del ex mandatario en un comunicado, destacando que "siempre estuvo vinculado al fútbol uruguayo", y suspendió los partidos que debían disputarse este domingo, incluido el clásico entre Nacional y Peñarol.Varios líderes de la región destacaron en las redes sociales su honestidad y compromiso con la integración."Tengo la esperanza y el deseo de poder poner la banda presidencial al próximo presidente de la República", había dicho Tabaré Vázquez el 27 de octubre de 2019, al sufragar en las elecciones, en referencia a la incertidumbre por la evolución de su enfermedad. "Quiero que me recuerden como un presidente serio y responsable", afirmó en su última entrevista pública, para el programa "El Legado", de Canal 10, emitido el pasado 29 de noviembre.