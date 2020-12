Murió Tabaré Vázquez: el ex presidente de Uruguay tenía 80 años

Tabaré Vázquez, ex presidente de Uruguay, murió este domingo a los 80 años a raíz de un cáncer de pulmón detectado en agosto de 2019 y a ocho meses de haber finalizado su segundo mandato presidencial."Hoy, a la hora 3 (hora local), mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos, por causa de su enfermedad, falleció Tabaré", escribió a primera hora de la mañana en Twitter su hijo, Álvaro Vázquez."En nombre de la familia, queremos agradecer a todos los uruguayos el cariño recibido por él a lo largo de tantos años", agregó Álvaro, médico oncólogo y quien ofició los últimos días de vocero de la familia.Además, según el comunicado reproducido por el diario uruguayo El País, la familia no realizará un velatorio para despedir al ex mandatario, debido a los protocolos de prevención por el coronavirus. "Sus hijos y nietos lo despediremos en una ceremonia reservada e íntima", indicaron.El cortejo fúnebre comenzará a las 13 en la Explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo. Finalizará en el Cementerio de La Teja, donde se hará un íntimo último adiós.La semana pasada, Tabaré Vázquez fue estabilizado de emergencia tras padecer una "trombosis profunda del miembro inferior izquierdo" relacionada con el cáncer, según explicó su hijo Álvaro.Vázquez fue el primer presidente de izquierda del país, en representación del Frente Amplio (FA), cargo que ocupó entre 2005 y 2010 y que luego desempeñó por otro periodo entre 2015 y 2020, hasta el 1 de marzo pasado.En agosto del año pasado, a pocos meses de culminar su segundo mandato, inició un tratamiento de radiocirugía por un tumor maligno en su pulmón derecho.Desde que cedió el poder al actual presidente Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), Vázquez tuvo pocas apariciones públicas, incluyendo a fines de mayo una reunión en su domicilio con Lacalle Pou para abordar la crisis generada por la pandemia de COVID-19.El exmandatario, oncólogo de profesión, realizó varias videoconferencias con militantes del FA en las que defendió la gestión de la izquierda en sus 15 años de gobierno, etapa que también incluyó un mandato presidencial de José Mujica (2010-2015).En junio había sido intervenido con éxito por una hipertrofia prostática benigna, ajena al cáncer de pulmón.Antes de culminar su segundo gobierno Vázquez dijo que su sueño "es que no se pierda ninguno de los derechos que ha conquistado el pueblo uruguayo y que se siga avanzando en mejor salud, educación, viviendas adecuadas" y que "los trabajadores puedan ser escuchados en sus justas demandas". Fuente: (Clarín-Dpa)