Reino Unido flexibilizará restricciones por covid19 durante la Navidad

El Reino Unido suavizará las restricciones contra la pandemia de COVID-19 entre el 23 y el 27 de diciembre para permitir reuniones familiares por Navidad, aunque con algunos límites, según acordaron las regiones británicas.



Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte decidieron que las personas que viven en tres hogares distintos puedan formar una "burbuja" entre las citadas fechas para celebrar el periodo festivo.



En esos días, no habrá límite sobre la cantidad de personas que integren esa burbuja, a excepción de Escocia, que ha situado el máximo en ocho, aunque los menores de 12 años no cuentan en ese total.



En Irlanda del Norte, el periodo en el que se relajarán las medidas es un poco más largo: del 22 al 28 de diciembre.



Los familiares y amigos que formen estas burbujas no estarán autorizados a acudir juntos a "pubs" o restaurantes.



Tras la Navidad, las cuatro regiones continuarán con sus respectivas medidas para contener el coronavirus.



El Reino Unido ha superado ya los 60.000 muertos por COVID-19 luego de comunicar el pasado jueves 414 fallecidos. El total de víctimas mortales ascendió a 60.113 desde el comienzo de la pandemia.



Además, se notificaron 14.879 nuevos contagios, lo que sitúa el número de casos en 1.674.134.



El pasado miércoles, los reguladores británicos aprobaron la vacuna contra la enfermedad de COVID-19 desarrollada por la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech y comenzarán aplicarla desde el próximo lunes a los grupos de mayor riesgo.



Con el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA, por sus siglas en inglés), el Reino Unido se convertirá en el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus, según informó este miércoles el Ministerio británico de Sanidad.



En los ensayos clínicos, de los que se informó en las últimas semanas, la vacuna ha demostrado ser un 95% efectiva y con buenos resultados para todas las personas, tanto jóvenes como ancianos.



"El Gobierno ha aceptado hoy la recomendación de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA) de aprobar para su uso la vacuna contra el COVID-19 Pfizer/BioNTech. Esto sigue a meses de rigurosos ensayos clínicos y un exhaustivo análisis sobre los datos por parte de los expertos de la MHRA", señaló un comunicado divulgado por el Ministerio de Sanidad.



Los expertos del organismo regulador "han concluido que la vacuna cumple con los estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad", añadió la nota.