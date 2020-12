Video: Para evitar un robo, le tiró una garrafa por la cabeza a un ladrón

Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que un delincuente recibe un furibundo castigo mientras asaltaba a repartidores de garrafas en un barrio de Cartagena de Indias, Colombia. Uno de los trabajadores, que estaba en la caja del camión y no fue advertido por el hampón, no dudó y le tiró al ladrón con una garrafa por la cabeza.La secuencia es impactante y todo quedó registrado. En realidad, en el asalto a los repartidores intervinieron dos ladrones que llegaron en moto hasta donde estaba el grupo de operarios.En las imágenes se observa que uno de ellos bajó de la moto y comenzó a simular que hablaba por celular. Observó la situación y, siempre simulando una conversación, se acercó a las víctimas a quienes intimidó con un arma de fuego.A todo esto, el maleante no llegó a percibir que en la parte superior de uno los camiones había un hombre, compañero de las víctimas, que no dudó en defender a los suyos: le arrojó una garrafa al delincuente.En forma increíble, el ladrón logró ponerse de pie y salir corriendo, pero a las pocas cuadras fue alcanzado por la policía.