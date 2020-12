California endurece restricciones: El sistema sanitario está casi colapsado

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este jueves una serie de líneas rojas sanitarias que, de ser cruzadas, gatillarán la imposición de restricciones en el estado. "La ocupación de nuestras camas de terapia intensiva está aumentando rápidamente y se acerca al límite de su capacidad. Nuestra tasa de mortalidad está aumentando", indicó el gobernador a la hora de comunicar la decisión.



En concreto, el criterio lo dará la cantidad de camas de terapia intensiva que cada región del estado tenga disponibles. De ser esta inferior al 15 por ciento se impondrán las medidas por tres semanas.



En una serie de tuits, el funcionario especificó que no serán alcanzados por la decisión los siguientes sectores: "Las escuelas que ya están abiertas; la infraestructura crítica; los comercios minoristas (que no obstante deberán operar a un 20 por ciento de su capacidad)". Los restaurantes, en tanto, volverán a cerrar sus puertas y trabajar entregando comida a domicilio o en la puerta de su local.



En contraste, los "bares, locales de vinos, de servicios personales, peluquerías y salones de belleza" deberán permanecer cerrados. Todo transporte considerado no esencial ha sido temporalmente restringido.



El gobernador aclaró que ninguna región está actualmente alcanzada por las medidas. No obstante, y al igual que sucede en prácticamente la totalidad del país norteamericano, los casos de COVID-19 continúan creciendo y los indicadores sugieren que continuará haciéndolo.



"Si no actuamos ahora, el sistema hospitalario de California se verá abrumado y nuestra tasa de mortalidad continuará creciendo. Estamos aplicando un freno de emergencia", graficó Newsom en una entrevista con un medio local.



California es el segundo estado más afectado por la pandemia del país norteamericano en términos nominales, solo después de Texas. Según el sitio especializado de estadísticas Worldometers, registra al jueves casi 1,28 millones de casos positivos y 19.500 muertes. El 2 de diciembre reportó más de 18.000 nuevas infecciones y 120 decesos.