OMS estimó que tras las primeras vacunaciones bajarán las muertes por covid-19

El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, estimó este miércoles que cuando empiece el proceso de vacunación para la enfermedad del COVID-19, en el que al principio se inmunizará sólo a los grupos de riesgo, bajarán las cifras globales de muertos pero no las de contagios.



"La vacuna será otra herramienta más que tenemos para detener la transmisión, pero no será el fin del virus", agregó la directora técnica de la OMS para el COVID-19, María Van Kerkhove, en un encuentro que los dos expertos mantuvieron con internautas a través de las redes sociales.



Consultados sobre la situación de los contagios que esperan para los próximos meses, los expertos de la OMS apelaron a la responsabilidad individual, así como a la de los gobiernos, para que continúen implementando todas las medidas de prevención mientras las vacunas se distribuyen.



Incluso los países que muestran datos esperanzadores ahora mismo no deberán relajar las restricciones porque la vacuna no garantiza que esos números se mantengan, aseguraron.



Ryan también admitió que se va a tener que hacer un gran trabajo para convencer a la opinión pública, sobre todo a los más jóvenes, de la necesidad de ponerse una vacuna desarrollada en tan poco tiempo, cuando normalmente se necesitan años de investigación.



"El mejor tratamiento es prevenir (...). Cuando tengamos la vacuna no podemos actuar como si el virus ya no existiera, porque existe", concluyó Ryan.



El primer país que aprobó la vacuna de Pfizer



Las declaraciones de los expertos tuvieron lugar el mismo día en el que el organismo regulador británico (MHRA) aprobó la autorización de uso para la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech, convirtiéndose de esa manera en en el primer país que autoriza este tratamiento farmacológico.



El MHRA señaló que la vacuna, que ofrece una protección de hasta el 95 por ciento contra el COVID-19, es segura para su aplicación a la población británica. El Gobierno británico ha comprado 40 millones de dosis, con las que podrá vacunar a 20 millones de personas (el tratamiento de Pfizer se compone de dos dosis).



La BBC ha destacado que esta ha sido la ocasión en la que se ha desarrollado con mayor celeridad una vacuna contra una enfermedad, transcurriendo solo diez meses desde el inicio del proceso de desarrollo hasta la autorización de uso en la población, cuando habitualmente se tarda cerca de una década en el desarrollo.



La campaña comenzará la semana próxima con 800 mil dosis, de un total de 40 millones que serán adquiridas en los meses venideros. Alrededor de 10 millones de dosis estarán disponibles para su uso en breve para grupos prioritarios, incluidos los trabajadores sanitarios, informó el secretario de Salud de la administración de Boris Johnson, Matt Hancock.



Pfizer también ha solicitado la aprobación de emergencia en los Estados Unidos, y se espera que la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) la conceda en las próximas semanas. Lo mismo ha hecho la farmacéutica Moderna con su propio inoculante, luego de concluir que tiene una efectividad de alrededor de 94 por ciento.