"En vivo" bloguero roció con gas pimienta a una mujer y la echó a la calle

Las fuerzas del orden rusas empezaron una investigación después de que una mujer muriera este 2 de diciembre durante una transmisión en vivo del bloguero Stanislav Reshétnikov, conocido en la Red como 'Reeflay Panini'.



De acuerdo con reportes en varios canales de Telegram y medios locales, Reshétnikov y su amigo bebieron alcohol y cumplieron las peticiones crueles de sus espectadores, a cambio de donaciones, durante su 'stream' que realizaron desde una casa en la aldea Ivánovka, en la provincia de Moscú. En un momento, el hombre roció con gas pimienta la cara de su amiga, identificada como Valentina Grigórieva, de 26 años, a lo que la mujer empezó a gritar y pedir agua. Entonces, el bloguero la echó a la calle. Se reporta que Valentina ?que llevaba solo ropa interior? pedía que el hombre le permitiera entrar, pero este no lo hizo y ella se quedó en el frío durante horas.



Cuando Reshétnikov decidió abrirle la puerta, la joven ya estaba inconsciente. Los médicos que llegaron posteriormente confirmaron su muerte. De acuerdo con la versión preliminar, la mujer falleció por hipotermia, señalan los medios.



No interrumpió la transmisión

El hombre continuó transmitiendo todo y durante un tiempo los espectadores pudieron observar el cadáver de la joven en el sofá detrás del bloguero. El 'stream' fue interrumpido solo después de que presuntamente un policía lo solicitara. La grabación en cuestión no está disponible en YouTube, pero varios canales de Telegram difundieron fragmentos. En uno de ellos, 'Reeflay' lleva en brazos a Valentina al interior del domicilio y le pregunta varias veces si está viva, mientras que asegura a sus seguidores que ella "no tiene pulso". En otra grabación se ve la llegada de una médica, a la que el bloguero pidió "chequear" a su amiga.



El canal de Telegram Baza informó que la mujer, procedente de la ciudad de Krasnodar, mantenía una relación con Reshétnikov durante aproximadamente un año y no era la primera vez que aparecía en sus transmisiones.



De acuerdo con reportes, Valentina estaba embarazada. La propia mujer lo insinuó durante una de las transmisiones, en la que mostró su abdomen, pero las autoridades todavía no confirmaron la información al respecto.



De acuerdo con la información de Baza, al bloguero le ofrecieron 1.000 dólares para que expulsara a Valentina. Baza reportó también que Reshétnikov afirmó a los investigadores que la echó a la calle para que "no apestara" por una infección intestinal.



El propio Reshétnikov afirmó a medios que se siente de manera "extraña", sostuvo que no hizo nada malo y aseveró que fue él quien llamó para que llegara una ambulancia. Opinó que la causa de la muerte de Valentina podría ser sobredosis, mientras que destacó que él no tomó drogas.



La investigación sigue en curso. El Reshétnikov no fue detenido y este miércoles acudió a declarar. Ahora un examen debe establecer la causa de la muerte de la mujer.