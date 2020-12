Rusia iniciará vacunación "a gran escala" contra el coronavirus con la Sputnik V

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó empezar la próxima semana la vacunación a gran escala contra el coronavirus con el fármaco Sputnik V, que"Más que 2 millones de dosis han sido producidas o serán producidas en los próximos días. La producción de la primera vacuna contra el coronavirus registrada en el mundo, Sputnik V, alcanzará este nivel", declaró el mandatario en el marco de una videoconferencia. Acotó que esto permite empezar la vacunación a gran escala en el país. Al principio, serán inoculados médicos y maestros."Si usted considera que hemos llegado a este paso, le pido organizar el trabajo de tal manera que a finales de la próxima semana comencemos esta vacunación a gran escala", dijo Putin, dirigiéndose a la vice primera ministra rusa, Tatiana Golikova.En respuesta, Gólikova afirmó "estar segura de que comenzarán todas las actividades preparatorias para informarle a usted sobre la disposición de empezar (la vacunación) la próxima semana". No obstante, el presidente ruso pidió no informar, sino ya empezar la vacunación. "Empecemos el trabajo a gran escala", ordenó."Pongámonos de acuerdo en esto: usted no reportará a mí la semana próxima, sino que dará comienzo a la vacunación a gran escala" contra el coronavirus. Pongámonos a trabajar ya", dijo Putin a Golikova.