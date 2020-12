Uruguay aplica nuevas restricciones frente al avance del coronavirus

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que "el teletrabajo en todas las oficinas públicas, cancelación de todos los deportes en ámbitos cerrados, incluyendo el básquetbol, el cierre de bares y restaurantes y afines a la medianoche y se aplicarán multas a lugares de trabajo que no cumplan con protocolos".



En cuanto a los bares y restaurantes que no cumplan con el horario, no se descarta la clausura de esos locales.



El mandatario anunció que este miércoles hablará con los gobiernos departamentales para fiscalizar más fuertemente las fiestas clandestinas.



Agregó que el Gobierno va a multar las fiestas que no estén cumpliendo con los protocolos con dos Unidades Reajustables (2.580 pesos o 60 dólares) por cada persona en el local del evento.



Además, se suspenden los actos de fin de curso en la educación y habrá más controles en el transporte público.



El Gobierno evaluará el funcionamiento de estas medidas desde este miércoles hasta el 18 de diciembre, reseñó la agencia de noticias Sputnik.



Lacalle Pou dijo que si el 18 de diciembre el país llega al color naranja en la curva de contagios -a este martes está en la amarilla-, podrían anunciar nuevas medidas.



Fernando Paganini, responsable del área de datos y modelo del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) de Presidencia en el tema Covid-19, dijo en la rueda de prensa que actualmente ya no está al alcance volver rápido a la zona verde de contagios, como se planteó como objetivo el Gobierno el 5 de noviembre, debido al aumento de los casos. "El objetivo ahora es frenar el crecimiento", explicó.



El GACH, integrado por 55 científicos uruguayos, hizo un estudio que establece que de continuar la tendencia actual de crecimiento, "el promedio semanal superaría los 300 (casos) y antes de fin de año estaríamos llegando al naranja de Harvard", una antes de la roja, la máxima.



El sábado y domingo pasados Uruguay superó por primera vez los 200 casos diarios desde que se detectó la enfermedad en el país el 13 de marzo, al registrar 208 infectados cada uno de esos días.



En Uruguay se han infectado hasta el momento 6.024 personas y han fallecido 78 por la enfermedad, según el reporte de este martes del estatal Sistema Nacional de Emergencias.