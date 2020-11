Las vacunas "no erradicarán el Covid 19" hasta que no se sepa cómo se transmite

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que las futuras vacunas en proceso "no erradicarán al coronavirus" hasta que no se sepa "cómo funcionan esas inmunizaciones en la vida real" o existan "más detalles sobre la forma en la que se transmite el virus".



El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan , manifestó la necesidad de centrar "muy bien" los grupos de población que van a ser vacunados, y que hay que centrarse "en aquellos que están participando más en el proceso de transmisión del virus".



"Hay que ser muy cautos, ya que siempre que haya el potencial de una persona supercontagiadora nos arriesgamos a que haya una transmisión aunque exista una campaña de vacunación", dijo Ryan, citado por la agencia de noticias DPA.



Por su parte, la directora de Inmunización, Katherine O'Brien , aseguró que "aunque es posible" que las vacunas cambien el periodo de tiempo de la infección de Covid-19, o la forma de transmisión del virus, todavía no se sabe con exactitud cuál es el porcentaje de población que debería estar inmunizada a nivel mundial para lograr la inmunidad de rebaño".



"Hay estudios que sugieren que sería necesario que entre un 60 y un 70 por ciento de la población tendría que ser inmune al virus para que se interrumpa eficazmente la transmisión, si bien todo esto va a depender de la eficacia de las vacunas", precisó.



La OMS asegura que los países que mejor controlaron la transmisión del coronavirus son los que más pruebas realizaron a la población

O`Brien puntualizó que "es muy importante recabar más información sobre los efectos que van a tener tanto para proteger a una persona como para interrumpir la transmisión".



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , aseguró que realizar test de Covid-19 a la población "va a seguir siendo "vital" para frenar la pandemia" y recordó que los países que mejor han controlado la transmisión del coronavirus "son los que más pruebas han realizado a la población".



En este sentido, Tedros manifestó la necesidad de contar con "más y mejores" test de Covid-19 que sean "fáciles de usar, baratos, fiables y rápidos" con el fin de que los pacientes puedan ser atendidos lo más rápidamente posible, aislados y sus contactos rastreados.



"Las vacunas se van a ir desplegando por el mundo, pero los test van a seguir teniendo un papel vital en la pandemia, por lo que se deben realizar de manera estratégica ya que son los que permiten detectar el sitio en el que se encuentra el virus", detalló.



Télam.