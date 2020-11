Tabaré Vázquez, sufrió una recaída y se encuentra en estado delicado de salud

En agosto de 2019 Vázquez informó que se le había detectado un nódulo pulmonar derecho con características de un proceso maligno. Tras ello se sometió a una radiocirugía. En septiembre había culminado con éxito la radioterapia con radiocirugía que le realizaron para tratar de combatir el nódulo pulmonar maligno e ingresaba en una etapa de evaluación.



Según informó el periodista uruguayo Gabriel Pereyra: "El tumor inicial de pulmón hizo metástasis en el páncreas y su situación se fue agravando. Ayer se descompensó. Hoy leyó mails y estuvo un poco mejor. Pero su situación es delicada".



Por su parte, el periodista Andrés Danza del semanario Búsqueda informa que el exmandatario se encuentra en su casa rodeado de su familia más cercana.



En septiembre de 2019 se conoció que fue el expresidente quien determinó que el tratamiento para llevar adelante el combate al cáncer fuera la radiocirugía, un procedimiento médico de radioterapia en que se administró radiación en dosis elevadas y localizadas con precisión.

Sin embargo, allegados a Vázquez recordaron que el líder del Frente Amplio sufrió otras recaídas de su enfermedad, la última pocos días antes de las elecciones municipales.



Si bien hacía más de 50 años que Vázquez no fumaba, su médico de cabecera Mario Zelarayán, dijo que la causa del tumor maligno sería el cigarrillo.

En diciembre de 2019 se anunció públicamente que ya no había signos de cáncer en el expresidente. En un documento emitido en Presidencia, los doctores Mauricio Cuello y Mario Zelarayán afirmaban: "Los resultados mostraron que la respuesta ha sido satisfactoria, sin evidencia actual de enfermedad. Continuará, con controles periódicos, manteniendo sus actividades habituales de Gobierno".



En medio de la pandemia del coronavirus Vázquez casi no tuvo apariciones públicas, aunque se mantuvo activo políticamente dentro de la interna del Frente Amplio con una última participación en el Plenario del Frente Amplio en octubre pasado, además de un encuentro días atrás junto a José Muijca y Lucía Topolansky en su casa en la que informaron su visto bueno para que Marcos Carámbula presidiera el Frente Amplio.



El Litoral