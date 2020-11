Médicos de Italia homenajearon a Maradona mientras luchan contra el Covid

Los médicos y enfermeros del Instituto Maugeri de Pavia decidieron rendirle tributo a Diego Maradona coloreando su indumentaria blanca con franjas celestes en alusión a la camiseta argentina y el número 10 mientras combaten en primera fila contra el coronavirus.



Una iniciativa que organizaron para homenajear a quien "tantas alegrías le dio a tantas personas, incluso en los momentos más difíciles", explicaron en un post de Facebook.



"Sabemos muy bien que la sonrisa y la felicidad son el mejor modo de afrontar los desafíos más duros de la vida. Ad10s campeón", completa el mensaje para recordar al campeón del mundo en México 1986.



También en Nápoles, donde las manifestaciones se multiplican, hubo algunos gestos aislados para homenajear a quien tantas alegrías le regaló a esa ciudad.



En la terraza de un convento de clausura napolitano flameó la bandera del Napoli "para expresar así que también participamos con el corazón del dolor que aflige a esta ciudad", explicó sor Rosa Lupoli.



"Ninguna de nosotras conoció personalmente a Diego Maradona, pero como me dijo ayer al verme llorar una hermana de 78 años que casi perdió la memoria y vive dentro del convento hace 60 años: No lo conocí, pero aún en clausura escuché hablar de él", agregó.



"Yo llegué aquí en mayo de 1990 y Napoli acababa de ganar su segundo scudetto. Venía de Ischia y pensaba que los napolitanos se habían vuelto completamente locos, en el sentido más positivo del término", recordó.



Hoy, en cambio, afirma: "Queridísimo Diego, por todos los vasos de agua que le diste a tantos pequeños, te agradecemos y deseamos que el Padre de los pobres te sonría y te acoja en el cielo, hoy más azul que nunca".



También el cardenal Crescenzio Sepe, arzobispo de Nápoles, expresó su dolor por la "prematura e imprevista muerte de Diego Maradona", a quien no conoció personalmente, pero a quien siempre admiró por su pasión por el deporte y el fútbol.



"Siempre lo seguí y lo admiré por sus extraordinarias dotes técnicas que lo convirtieron en el hombre más famoso del mundo", afirmó al destacar también que fue "gracias a Maradona que Napoli alcanzó el éxito que jamás hubiese soñado".



"Comparto la tristeza y el dolor que hoy sienten los napolitanos y tantos otros en el mundo que aún siguen sin poder creer que el inimitable genio del fútbol que fue Diego Maradona ya no está entre nosotros", completó.





"Rezo por él y por su alma, al Dios misericordioso", finalizó.