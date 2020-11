Otra amenaza para la región: casi un millón de infectados con dengue en Brasil

Los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal y Mato Grosso tuvieron las tasas más altas de la enfermedad.



La pandemia de coronavirus impactó de lleno en Brasil -el tercer país del mundo con más infectados y el segundo por muertes-, pero el dengue también está propagándose velozmente. Según reportó hoy el Ministerio de Salud, tan sólo en lo que va de 2020, hay 971.136 casos probables en el país.



Pero serían muchos más, ya que por las restricciones que supone la crisis sanitaria del Covid-19, se redujeron las consultas médicas que implicaran salir del hogar y según los expertos, eso derivó en un subregistro de infecciones de dengue.



Lo grafican con la comparación interanual: entre enero y el 14 de noviembre de este año, hubo una reducción del 35,5% en comparación con el mismo período de 2019, en el que se registraron 1.504.627 casos probables de la enfermedad.



En todo caso, el Ministerio lanzó hoy una campaña para combatir el mosquito Aedes aegypti. con el lema "Luchar contra el mosquito es contigo, conmigo y con todos los demás".



En 2020, hasta que en marzo se declaró la pandemia de coronavirus, la curva de casos de dengue era más alta que en 2019, pero se redujo desde entonces, constatan los últimos informes epidemiológicos del Ministerio de Salud.



"Esta reducción puede atribuirse a la movilización que los equipos estatales de vigilancia epidemiológica están llevando a cabo ante la emergencia de la pandemia de coronavirus, que puede estar provocando que los casos se retrasen o no se notifiquen", señalan los documentos.



Según el ministerio, la mayoría de los casos registrados de dengue se produjeron hasta junio. Los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal y Mato Grosso tuvieron las tasas más altas de la enfermedad, con 528 muertes confirmadas en el país -en el mismo período de 2019, hubo 820, citó Folha.