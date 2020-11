Estados Unidos comenzaría la vacunación contra el coronavirus en diciembre

Estados Unidos podría estar en condiciones de iniciar la vacunación contra el coronavirus el 11 de diciembre próximo, si un día antes la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) aprueba la vacuna desarrollada por el laboratorio Pfizer.



"Dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación, la vacuna será desplegada y se ubicará en las áreas donde cada estado nos habrá dicho dónde quieren las dosis de la vacuna", dijo el doctor Moncef Slaoui, jefe asesor científico de la "Operación Warp Speed" del Gobierno, al programa "Meet the Press" de la cadena NBC.



El esfuerzo para distribuir vacunas en el país de 330 millones de habitantes se produce en momentos en que el presidente Donald Trump ha bloqueado la transición normal de Gobierno antes de la toma de posesión del mandatario electo Joe Biden el 20 de enero.



Los asesores externos de la FDA se reunirán el 10 de diciembre para discutir si autorizar o no la vacuna anti COVID-19 desarrollada por Pfizer Inc PFE.N y su socio alemán BioNTech 22UAy.DE para su uso de emergencia.



En tanto, se espera que Moderna Inc MRNA.O busque la aprobación del regulador a finales de diciembre para su vacuna COVID-19.



Según, Slaoui, las vacunas se distribuirán en función de la población de cada estado y cada uno de ellos decidirá quién recibe la vacuna primero, bajo la recomendación de que se entregue prioridad a los trabajadores de la salud, los empleados de primera línea y las personas ancianas, que enfrentan los mayores riesgos de morir por el virus.



Aproximadamente el 70% de la población necesita ser vacunada para lograr la inmunidad colectiva, una meta que el país podría alcanzar en mayo, sostuvo el funcionario en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.