California impuso un toque de queda por el aumento de contagios

California impondrá un toque de queda nocturno desde este sábado a la mayoría de los residentes, en un momento en que el estado más poblado de EEUU trata de evitar un aumento de los casos de coronavirus que colapse el sistema de salud, informó este jueves el gobernador Gavin Newsom.



Newsom definió a la medida como "orden de permanencia limitada en casa" y requiere que los residentes no esenciales se queden en su hogar entre las 10 pm y las 5 am desde este sábado.



La acción afecta a los condados con las restricciones más severas, 41 de los 58 condados del estado que se encuentran en el nivel "púrpura" bajo el sistema de código de colores de California para reabrir la economía. Eso cubre el 94% de los casi 40 millones de residentes del estado.



La medida llega sólo días después de que el estado impusiera restricciones que limitan las operaciones comerciales en esos 41 condados, que tienen los aumentos más significativos de casos de virus.



"El virus se está propagando a un ritmo que no hemos visto desde el comienzo de esta pandemia y los próximos días y semanas serán críticos para detener el aumento. Estamos haciendo sonar la alarma", dijo Newsom en un comunicado.



La orden durará un mes, hasta el 21 de diciembre, pero podría extenderse si las tasas de infección y las tendencias de la enfermedad no mejoran.



Aunque los negocios no esenciales deben cerrar a las 10 pm, los restaurantes podrán ofrecer comida para llevar y la gente podrá realizar algunas actividades rutinarias como pasear al perro, dijeron los funcionarios. Podrán seguir recibiendo atención médica, recoger las recetas y atender otras necesidades esenciales.



Los funcionarios dijeron que es más probable que los movimientos nocturnos impliquen actividades sociales que conlleven un mayor riesgo de infección, sobre todo si la gente bebe y baja la guardia en cuanto a las precauciones básicas de seguridad, como usar máscaras y mantenerse a una distancia segura.



Esto se debe a que el estado ha realizado un cierre más amplio en la primavera que ha afectado a todos los residentes, tanto de día como de noche.



"Sabemos por nuestra orden de estancia en casa esta primavera, que aplanó la curva en California, que reducir el movimiento y la mezcla de individuos disminuye drásticamente la propagación de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes", dijo el Secretario de Salud y Servicios Humanos de California, el Dr. Mark Ghaly, en una declaración. "Es posible que tengamos que tomar medidas más estrictas si no somos capaces de aplanar la curva rápidamente. Tomar estas acciones duras y temporales ahora podría ayudar a prevenir futuros cierres".