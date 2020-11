WhatsApp Web dejará de funcionar en algunas computadoras desde 2021

El servicio de mensajería WhatsApp, el más utilizado del mundo, informó que se versión web -WhatsApp Web- dejará de funcionar desde 2021 en computadoras cuyo navegador principal Microsoft Edge Legacy.



La compañía propiedad de Facebook no dio una fecha precisa de cuando ocurrirá esto, según reporta el sitio especializado muycomputer.com.



WhatsApp Web dejará de funcionar el 2021 en aquellas personas que tienen como navegador principal Microsoft Edge Legacy. Eso quiere decir que si ingresar a la app para PC por dicha plataforma, te saltará un mensaje de que no es compatible. Así, solo será compatible con Google Chrome, Mozilla Firefox, y Safari.



WhatsApp Web es la forma de usar la app desde la computadora, lo que para muchos puede resultar de gran comodidad, especialmente en tiempos de home office. De momento, la desventaja que tiene con otros servicios es que no pueden hacerse llamadas y videollamadas desde la PC.



Si lo que deseas que uno de estos navegadores sea determinado como oficial, deberás realizar lo siguientes pasos:

- Descargar el programa que desees

- Luego ingresar a "Aplicaciones predeterminadas" y pulsar sobre "Navegador web"

. Allí elige el navegador que descargaste