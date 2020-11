OMS advierte que la vacuna contra Covid-19 no reemplazará las otras herramientas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que solamente una vacuna no alcanzará para derrotar a la pandemia del coronavirus ya que "va a completar las demás herramientas que tenemos, no a reemplazarlas".



Tedros volvió a estar presente en la reunión del consejo ejecutivo de la agencia que dirige luego de haberse puesto en cuarentena el 2 de noviembre, por haber estado en contacto con una persona diagnosticada positivo al coronavirus.



Respecto a la vacuna, el director general coincidió con otros directivos de la OMS, que pusieron paños fríos al optimismo que generó el anuncio de Pfizer y BioNTech de tener datos preliminares de una vacuna en fase III con una eficacia del 90%.



"Inicialmente las cantidades serán limitadas, y por consiguiente el personal sanitario, las personas de edad y las que tienen mayor riesgo tendrán la prioridad" serán las primeras en ser vacunadas y "esperamos que ello reduzca el número de muertos y permita resistir a los sistemas de salud", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Pero ello dejará aún mucho espacio al virus para operar", advirtió, a la vez que exhortó a no abandonar las medidas que impiden la propagación del virus, como los tests, las cuarentenas o respetar las medidas de prevención sanitarias.



La semana pasada Tedros había destacado que "nunca en la historia la investigación de las vacunas se avanzó tan rápido".



A la vez se declaró a favor de establecer un "sistema mundial para compartir agentes patógenos y muestras clínicas para facilitar el desarrollo rápido" de tratamientos, vacunas y otras terapias, que serían dispuestas como "bienes públicos mundiales".