Merkel opinó que el coronavirus "dominará nuestras vidas bastante tiempo"

La canciller alemana, Angela Merkel, pidió a los alemanes estar preparados para afrontar meses difíciles dado que el coronavirus "seguirá dominando" la vida de las personas durante mucho tiempo.



"Seguirá exigiendo mucho de todos nosotros", advirtió la canciller en su habitual mensaje grabado de los sábados.



"El virus seguirá dominando nuestras vidas durante bastante tiempo. Esto significa que no podremos encontrarnos personalmente", subrayó.



Merkel admitió que si bien las nuevas tecnologías ayudan a mantener contactos sociales, "por supuesto no sustituyen a los encuentros personales".



Alemania, que fue elogiada en todo el mundo por su gestión de la pandemia durante la primera ola, está experimentando un segunda pico de contagios con cifras por encima de los 20.000 casos diarios.



El Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de enfermedades infecciones, reportó que en la última jornada se registraron 22.461 nuevos positivos y 178 muertos, frente a los 23.542 contagios y los 218 fallecidos de la jornada anterior.



Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 773.556 personas contagiadas y 12.378 víctimas mortales.



Ante el aumento de las infecciones y el riesgo de saturar el sistema de salud, el país adoptó el 2 de noviembre una serie de medidas drásticas, entre ellas el cierre de bares y restaurantes y lugares de ocio.



Esta semana, el ministro de Salud, Jens Spahn, se mostró optimista respecto al funcionamiento de las restricciones adoptadas y aseguró que la tasa de infecciones está disminuyendo, aunque no mencionó la posibilidad de rebajar las medidas de emergencia.



En ese línea, la vocera del Gobierno, Ulrike Demmer, subrayó que la segunda ola de contagios aún no alcanzó su pico máximo, por lo que pidió paciencia.



Merkel tiene previsto reunirse este lunes con los primeros ministros de los 16 estados federados para evaluar los efectos de la paralización parcial de las actividades, que rige hasta el 2 de diciembre.



Asimismo, participará el jueves en encuentros virtuales con personal de enfermería, así como con personas que necesitan cuidados especiales y con los familiares que las cuidan.



La canciller prometió que estas personas tendrán prioridad cuando esté disponible una vacuna.



"Tan pronto como se disponga de vacunas fiables, los responsables del cuidado de los enfermos y los que necesitan atención pueden ser vacunados rápidamente", dijo Merkel,.



Los expertos estiman que a principios de 2021 podría haber una aprobación preliminar de una primera vacuna contra el coronavirus en Europa y Estados Unidos.



La empresa alemana Biontech y el laboratorio estadounidense Pfizer informaron esta semana que la vacuna que desarrollaron de forma conjunta tiene una eficacia del 90%.