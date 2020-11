Vendieron más champán tras la derrota de Trump que en fiestas de Año Nuevo

A LOT of people popping champagne in front of the White House pic.twitter.com/bMYdTxXdrc — Mark Joseph Stern (@mjs_DC) November 7, 2020

Tras varios días de tensión por el de conteo de votos, los principales medios estadounidenses otorgaron el sábado la victoria al candidato demócrata, provocando que numerosos ciudadanos salieran a la calle a festejar.Las licorerías de Washington D. C. registraron unas ventas de champán dos veces superiores a las de los días de fin de año de 2018 y 2019 combinados luego de que se proyectara que Joe Biden ganaría las elecciones de EE.UU., informa Newsweek.Después de varios días llenos de tensión por el conteo de votos, los principales medios estadounidenses otorgaron el pasado sábado la victoria al candidato demócrata en las presidenciales. Inmediatamente, la gente salió a las calles a festejar la futura salida de la Casa Blanca de Donald Trump.Los reporteros de varios canales compararon las celebraciones con las de la víspera de Año Nuevo en varias ciudades, con numerosas personas bebiendo y lanzando champán por los aires."Vimos gente haciendo estallar botellas y rociando a la multitud toda la tarde. Y puedes ver a ese tipo con una botella de champán allí mismo", reportó Leland Vittert, corresponsal de Fox News."Ahora me han rociado con gas lacrimógeno y champán en el mismo lugar", comentó Andrew Beaujon, editor de la revista The Washingtonian, publicando una selfi junto a partidarios de Biden que celebraban en el parque Lafayette, ubicado cerca de la Casa Blanca. El pasado mes de junio, este parque fue escenario de una protesta ante la visita de Trump a la vecina iglesia de San Juan, adonde acudió para fotografiarse con una Biblia en la mano. Aquel día, las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en el lugar usaron gases lacrimógenos y bolas de pimienta para dispersar a los manifestantes. Fuente: Viral RT