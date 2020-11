Egipto se prepara para anunciar "el mayor descubrimiento arqueológico de 2020"

Intactos

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de E, según indica el diario Egipt Today.Fuentes del gobierno egipcio dijeron queEste hallazgo se produce poco después de que las excavaciones ya hayan descubierto otros 59 sarcófagos. Los recientes descubrimientos se hicieron dentro de nuevos pozos de entierro queLos descubrimientos se hicieron en pozos de entierro que no se han abierto en ningún momento durante 2500 años.En una conferencia de prensa que se celebró el pasado 3 de octubre en la necrópolis de Saqqara, el ministro de Turismo y Antigüedades, Khaled El-Enany, abrió uno de los ataúdes faraónicos descubiertos en la antigua zona de Saqqara frente a un grupo de embajadores y representantes de los medios de comunicación.", dijo Enany. "Hoy anunciamos el mayor descubrimiento arqueológico en 2020, en presencia de embajadores extranjeros de más de 43 países y 200 representantes de los medios para presentar al mundo entero una nueva parte de nuestra gran civilización", había dicho previamente.El ministro de Antigüedades y Turismo de Egipto agregó que el Covid-19 no impidió que sus colegas desenterraran más tesoros en la necrópolis de Saqqara. Enany enfatizó que está inmensamente orgulloso de estos descubrimientos que han realizado los equipos egipcios en suelo egipcio. "Hoy no es el final de este descubrimiento, lo considero el comienzo", afirmó.La mayoría contiene momias. Además, se encontró un grupo de 28 estatuillas de Ptah-Soker, el dios principal de la necrópolis de Saqqara, así como un grupo de amuletos y estatuillas ushabti.