Nueva York anunció un toque de queda para gimnasios, bares y restaurantes

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este miércoles nuevas reglas para gimnasios, bares y restaurantes debido al aumento de los casos de coronavirus en todo el estado. La disposición implica un toque de queda para estos establecimiento, que deberán cerrar a las 10:00 PM, hora local.



Los datos de las pruebas publicados el miércoles indicaron una tasa de positividad del 2,93% en todo el estado.



A partir del viernes, los gimnasios, bares y restaurantes deberán cerrar a las 10:00 PM, pero podrán seguir ofreciendo el retiro de pedidos en la acera de los establecimientos después de esa hora.



Además, las reuniones sociales en establecimientos privados quedarán restringidas a un máximo de diez personas, mientras aumenta la tasa de infección y las hospitalizaciones se disparan en el estado que fue el epicentro del brote en Estados Unidos en sus primeras etapas.



Las nuevas medidas, que entrarán en vigor el viernes, se produjeron un día después de que California y varios estados del medio oeste del país endurecieron las restricciones a los residentes el martes para tratar de frenar la rápida propagación del virus.



"Esta es nuestra ÚLTIMA oportunidad de detener una segunda ola", tuiteó el miércoles el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, cuando anunció que la tasa promedio de siete días de pruebas de coronavirus que dieron positivo en toda la ciudad había alcanzado el 2.52%.



El sistema de escuelas públicas de la ciudad, el más grande del país, se cerraría al aprendizaje en persona si esa cifra alcanza el 3%. "Podemos hacerlo, pero tenemos que actuar AHORA", dijo de Blasio.



Casi 4.000 personas más dieron positivo por el virus en todo el estado el lunes, otro récord desde principios de la primavera.



Durante los últimos siete días, Nueva York ha informado un promedio de 3200 casos nuevos por día, casi un 50% más que una semana antes, y parte del aumento se produjo en las partes central y occidental del estado.



Las recomendaciones de la ciudad para Navidad



Cenas virtuales, compras por internet o villancicos en las calles son algunas de las recomendaciones que la ciudad de Nueva York hizo a sus residentes para que el inminente periodo festivo no dispare la transmisión del coronavirus.



Los consejos, reunidos por el Ayuntamiento en una breve guía de cara a festividades como Acción de Gracias, Januká y Navidad, defienden la necesidad de celebrar estas ocasiones, pero de hacerlo de la forma más segura posible.



"El mejor regalo que podemos hacer a quienes queremos es mantenerlos a salvo", subrayó este martes el alcalde, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa.



La guía municipal urge a los neoyorquinos a no viajar, a celebrar únicamente con los residentes en un mismo hogar y a no reunirse en grupo, al tiempo que propone alternativas seguras como la celebración de cenas festivas a través de videoconferencia, pasear por las calles para disfrutar de las decoraciones o comprar regalos a través de internet.



Las autoridades también animan a salir a las calles a cantar villancicos -manteniendo una distancia de seguridad mayor de la habitual-, a disfrutar de la nieve y a sorprender a amigos y vecinos con cartas o dejándoles dulces a la puerta.



Nueva York avisa también del riesgo que plantean las ceremonias religiosas habituales en estas fechas y pide que los servicios se hagan por internet o en exteriores y que no se compartan objetos durante la liturgia.