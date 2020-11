Putin: "La vacuna contra el covid-19 debe ser propiedad común de la humanidad"

"Estoy completamente de acuerdo con usted en que la vacuna debe ser propiedad común de la humanidad", expresó el mandatario ruso, al contestar un discurso del primer ministro de Pakistán, Imran Khan.



Putin señaló que Moscú está dispuesta a trabajar con todos los países para suministrar los fármacos, ya que las personas "de todo el planeta" los necesitan.



"Proponemos no politizar todos estos procesos, partir del hecho de que, hoy en día, la gente de todo el planeta, sin exagerar, necesita esos medicamentos. Estamos dispuestos a trabajar con todos los países del mundo y, por supuesto, con todos nuestros socios dentro de la OCS", afirmó el presidente de Rusia en declaraciones reproducidas por RTVE.



Además, Putin subrayó que las dos vacunas contra el coronavirus registradas hasta el momento en Rusia han demostrado ser seguras, ya que "no hay consecuencias graves después de su uso", y eficaces, porque las personas que se han vacunado y se encuentran con portadores del virus "no se enferman ni presentan síntomas en la forma más leve".



El mandatario recordó también que se espera pronto el registro de una tercera vacuna rusa contra la enfermedad.



