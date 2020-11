La ONU y el Vaticano reconocieron y felicitaron a Biden "por la victoria"

El primero en pronunciarse este lunes fue el Vaticano, que reconoció "la victoria" de Biden, consideró al dirigente demócrata como el "presidente electo" de su país y planteó que la nación enfrenta "el desafío de la unidad" tras los comicios de la semana pasada, en el diario oficial de la Santa Sede, L'Osservatore Romano, lo que supone una fuerte declaración, ya que no suele felicitar a ganadores de elecciones.



En la misma línea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, felicitó al pueblo estadounidense, a Biden y a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, informó hoy su vocero Stephane Dujarric, durante su conferencia de prensa diaria.



"El secretario general felicita al pueblo estadounidense por su ejercicio dinámico de la democracia durante las elecciones de la semana pasada", informó, dos días después de anunciada la victoria del demócrata sobre el republicano, según reportó la agencia de noticias AFP.



Estos saludos se suman a los del último sábado de decenas de líderes y funcionarios de alto nivel de organizaciones, como el secretario general de la OTAN.



Sin embargo, varios mandatarios optaron por aguardar el pronunciamiento oficial del resultado de las elecciones.



Tal es el caso del presidente de México, Andrés López Obrador, que justificó hoy su postura y sostuvo que esperar el pronunciamiento oficial no significa que apoye las denuncias de fraude realizadas por Trump.



"El esperar no significa que nosotros vamos a estar avalando que hubo fraude, eso no lo sabemos, ni nos corresponde, eso lo tiene que saber la autoridad competente o los jueces en Estados Unidos", aclaró el mandatario izquierdista en su habitual conferencia matutina.



También el presidente ruso, Vladimir Putin, espera el anuncio del resultado oficial para felicitar al vencedor, ya que la victoria del demócrata Joe Biden es cuestionada por Donald Trump, informó hoy el Kremlin.



"Estimamos que es correcto esperar los resultados oficiales de las elecciones que tuvieron lugar. Quiero recordar que el presidente Putin dijo en varias ocasiones que respetará la elección del pueblo estadounidense sea cual sea", afirmó a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.



El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, también expresó hoy que habían tomado "nota de que Biden se declaró ganador en las elecciones", y agregó: "Hasta donde sabemos, el resultado de las elecciones quedará determinado por las leyes y los procedimientos en vigor en Estados Unidos".



Asimismo, el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, expresó que el presidente Jair Bolsonaro, quien hizo campaña para la reelección de Trump desde 2019, también espera el "momento oportuno".



"Estados Unidos no tiene un tribunal electoral, entonces juzgo que el presidente Bolsonaro está esperando que termine esta discusión sobre denuncias de voto falso, votos no falsos, para dar una posición. Es obvio que en el momento oportuno transmitirá la felicitación de Brasil a quien fue electo", dijo Mourao a periodistas.