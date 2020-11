El mundo superó los 50 millones de contagios de coronavirus

El sitio web de la universidad estadounidense Johns Hopkins (JHU), que realiza el seguimiento en línea de la pandemia, contabilizaba este mediodía (hora argentina) 50.052.204 casos de infección de Covid-19 a escala global, de los cuales 1.253.110 terminaron en muertes.Estados Unidos continuaba como el país con más contagios registrados hasta ahora (9.879.323), seguido por la India (8.507.754) y Brasil (5.653.561), de acuerdo con el recuento.En la estadística de las defunciones por la enfermedad, Estados Unidos y Brasil mantienen las dos primeras posiciones, con más de 237.000 y más de 162.000, respectivamente, y siguen India (más de 126.000) y México (más de 94.000).Además, el país más golpeado a nivel mundial por la enfermedad, Estados Unidos, marcó un nuevo récord de contagios y registró 126.742 en las últimas 24 horas, al tiempo que sobrepasó el umbral de 120 mil por tercer día, y 1.040 personas murieron, informó la CNN.El 11 de marzo último, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó de "pandemia" a la enfermedad de coronavirus, causada por el virus SARS-CoV-2, tres meses después de que se detectara en diciembre pasado el primer caso en la ciudad china de Wuhan.Mientras que la segunda ola de contagios no da respiro a la región europea, algunos países se enfrentan a cifras alarmantes, incluso después de haber implementado medidas como confinamiento o toque de queda, y otros, sin llegar a una medida extrema, continúan reforzando las restricciones.Un ejemplo es el caso de Alemania, que comenzó el lunes una cuarentena parcial que incluye el cierre de comercios no esenciales y que durará todo noviembre pero la cantidad de pacientes en unidades de terapia intensiva es casi similar a la registrada en abril, en la primera ola de la pandemia.El presidente de la Asociación Alemana de Medicina Intensiva y de Emergencias, Uwe Janssens, alertó que la situación en los hospitales es peor a la de la primavera boreal, ya que en las otras salas hospitalarias hay muchos más pacientes infectados, algunos de los cuales terminarán en UCI, informó la agencia de noticias alemana DPA."En cuatro semanas veremos las consecuencias de los valores máximos de ahora", aseveró.Alemania reportó 16.017 nuevos casos en la víspera, unos 7.000 menos que el día anterior, y 63 muertes, por lo que los números totales ascienden a 658.505 y 11.289, respectivamente, según el Instituto Robert Koch.Similar es la situación de Italia, donde el viernes entró en vigencia un toque de queda nocturno a nivel nacional y se cerraron las cuatro regiones más riesgosas, pero los contagios siguen aumentando y en las últimas 24 horas suman 32.616, una cifra alta, aunque supone un ligero respiro después de tres jornadas consecutivas de récord diario de positivos, y 331 muertes, informó hoy Protección Civil.A nivel global, las cifras siempre suelen ser inferiores los domingos, porque no todas las autoridades sanitarias de los países comunican sus datos los fines de semana y se realizan menos testeos.También pasó en el Reino Unido, que ordenó un confinamiento con comercios no esenciales, peluquerías, centros de ocio y entretenimiento cerrados hasta el 2 de diciembre, y que hoy informó más de 20.000 nuevas infecciones y 156 fallecimientos durante el último día, cifras que, sin embargo, rompen la tendencia al alza de los últimos días, con unos 5.000 casos y 250 decesos menos que ayer.En Portugal, el primer ministro, António Costa, anunció hoy que el Gobierno acordó nuevas medidas sanitarias ante el aumento exponencial de los casos de coronavirus.Las medidas restrictivas que entrarán en vigor mañana y se mantendrán hasta el 23 de noviembre incluyen un un toque de queda en 121 comarcas, incluidas Lisboa y Oporto, entre las 23 y las 5 y los próximos dos fines de semana de las 13 a las 5, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.Costa recordó que los contagios pasaron de 2.000 diarios a mediados de octubre a casi los 6.000 de hoy, según un comunicado del Gobierno luso.En simultáneo, Rusia también batalla contra el ascenso de contagios. En las últimas 24 horas, y por tercer día consecutivo, reportó más de 20.000 contagios y 286 fallecimientos, informó el centro operativo para la lucha contra el coronavirus, y más de un cuarto de los contagios corresponden a Moscú, epicentro del coronavirus en el país.Fuera de la región también preocupa la situación de Irán, donde se registraron 459 fallecidos en un día marcando un nuevo récord de decesos diarios, informó hoy la portavoz del Ministerio de Salud, Sima Sadat Lari, además de sumar 9.236 nuevos casos.La buena noticia proviene de China, que detectó 28 casos importados de coronavirus y ninguno de transmisión local por segundo día consecutivo, tras el brote detectado en la provincia de Xinjiang, el mayor que ha experimentado el país desde el verano boreal.Además, tampoco se han registrado muertos por la enfermedad, informó la agencia de noticias Europa Press.