Estadounidenses festejan el triunfo de Joe Biden en las calles

Política Alberto Fernández felicitó a Joe Biden y saludó al pueblo de Estados Unidos

Cientos de personas salieron a las calles en Estados Unidos tras la confirmación del triunfo del candidato demócrata Joe Biden, que este sábado superó el número de 270 electores necesarios para consagrarse presidente. Con carteles, remeras, banderas, cacerolas y petardos, las movilizaciones tienen lugar principalmente en Washington, Nueva York, Michigan y Pensilvania.Miles se agolparon frente a la Trump Tower en el corazón de Manhattan o en Times Square, Columbus Circle o la Grand Army Plaza de Brooklyn para celebrar la victoria de Biden y le cantaban a Trump: "¡Estás despedido!", en alusión a los días en que el multimillonario conducía el programa El aprendiz.En la Quinta Avenida, frente al tríplex de Trump, se vendían como pan caliente gorros de béisbol rojos con la inscripción de "ADIÓS" y los autos desfilaban en una marcha triunfal haciendo sonar las bocinas y agitando banderas estadounidenses, algunos con la canción "We are the champions" de Freddie Mercury a todo volumen."Es increíble que hayamos sacado a ese lunático de la Casa Blanca. Separó terriblemente al país. Precisamos unirnos otra vez, pero Biden no la tendrá fácil, será duro", le dijo a la agencia AFP una mujer de 73 años que participó de la movilización. "Estoy feliz de que Trump haya salido de nuestras vidas, esperemos que para siempre", afirmó otra.También en Miami hubo festejos y movilizaciones espontáneas. "Estoy muy feliz, estaba esperando este momento desde que empezaron las elecciones", manifestó en diálogo con TN una mujer que salió en su auto a celebrar el triunfo.El exvicepresidente de Barack Obama, de 77 años, consiguió este sábado los electores necesarios para convertirse en el 46° presidente de Estados Unidos, según las proyecciones de las grandes cadenas estadounidenses. Cerca de las 16, el candidato demócrata aventajaba al republicano por 290 delegados frente a 214.Mientras miles de personas se volcaron a las calles, otras tantas hicieron lo mismo en las redes sociales. "Biden" y "Kamala Harris" se convirtieron rápidamente en tendencia en Twitter, al tiempo que los líderes mundiales le enviaron sus saludos a los demócratas.También los mandatarios de Reino Unido Boris Johnson y de Francia el francés Emmanuel Macron y los exvicepresidentes estadounidenses Barack Obama y Bill Clinton le enviaron sus felicitaciones a Biden, entre muchos otros. Este sábado por la noche, el jefe de Estado electo hablará desde Wilmington, Delaware.