"Me honra que me hayan elegido", aseguró Biden tras su triunfo en Estados Unidos

El flamante presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, celebró esta tarde su triunfo en las elecciones y anticipó que "el trabajo" que tendrá "por delante será duro", a la vez que remarcó que gobernará "para todos" sin importar si votaron o no por él."Estados Unidos, me honra que me haya elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no", sostuvo el demócrata.A través de su cuenta de Twitter, agregó: "Mantendré la fe que han depositado en mí"."Todos nosotros sabemos por qué Joe Biden se apresura erróneamente a hacerse pasar por el ganador y por qué sus medios aliados están tratando tan fuertemente de ayudarle: no quieren que la verdad quede expuesta. El hecho simple es que esta elección está lejos de terminar", reza la publicación.Según proyecciones de la, Biden está ganando en el estado de Pensilvania, lo que le dan 273 votos electorales, de los 270 necesarios para hacerse con la Presidencia.Por otro lado, proyecciones de la agenciay el canalle dan al candidato demócrata 290 votos electorales, concediéndole la victoria en Pensilvania (20 votos electorales), Arizona (11) y Nevada (6).