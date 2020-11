Italia estrena duras medidas contra Covid19 y apuesta a mejorar antes de Navidad

El gobierno italiano puso en vigencia nuevas medidas para contener la propagación del coronavirus, que incluyen un toque de queda nocturno a nivel nacional y el cierre de cuatro regiones consideradas "zona roja", mientras espera poder flexbilizar las normas antes de Navidad.



El primer ministro Giuseppe Conte planteó su deseo de que las nuevas medidas, vigentes en principio hasta el 3 de diciembre, duren "unas pocas semanas", con su Gobierno deseoso de levantar las restricciones más duras antes de Navidad para no paralizar aún más una economía que este año podría caer hasta 9%, según proyecciones oficiales.



"Si logramos contener la infección podemos afrontar las semanas que nos esperan con un margen de serenidad", dijo el premier en declaraciones televisivas.



"Nunca dije que en Navidad festejaremos, brindaremos, abrazaremos a todos, pero reiniciar el consumo en Navidad creo que sería mucho más útil para toda la economía nacional, para todos", agregó.



Las declaraciones de Conte llegan el día en que entran en vigencia las nuevas disposiciones del Gobierno para mitigar la propagación del virus, que incluyen el toque de queda en todo el país entre las 22 y las 5 y el cierre de cuatro regiones consideradas como "zona roja".



"La situación general sigue siendo grave pero no está fuera de control, y esto es gracias a todas las medidas y medidas que hemos puesto en marcha", dijo hoy el comisario general del Gobierno para la gestión de la pandemia, Domenico Arcuri, en declaraciones al diario La Repubblica.



Según el último decreto de Conte, nadie puede entrar ni salir de Lombardía, motor económico del país y la más golpeada por el coronavirus desde el inicio de la pandemia; de las también norteñas Piamonte y Valle de Aosta y de la sureña Calabria. Regiones en "zona naranja y amarilla" Además de las cuatro regiones en "zona roja", el último decreto de Conte, vigente hasta el 3 de diciembre, consideró que la isla de Sicilia y la región sureña de Apulia son "zonas naranjas" en las que estarán prohibidos los desplazamientos internos y no habrá bares ni restaurantes.



El resto de las 14 regiones del país fueron consideradas "zona amarilla", de baja peligrosidad, en base a un esquema de 21 parámetros dispuesto por el Ministerio de Salud que se revisará cada semana para analizar endurecimientos y cada dos semanas en caso de posibles categorizaciones menos restrictivas.



Los desplazamientos dentro de las zonas rojas y naranjas, así como en todo el país luego de las 22, solo será permitido por motivos de emergencia, salud o trabajo que deberán firmarse bajo declaración jurada con un formulario provisto por el Ministerio del Interior.



A nivel nacional, los bares y restaurantes estarán abiertos solo en las zonas amarillas y hasta las 18, con la posibilidad de funcionar con modalidad de envío o "take away" hasta las 22. Números Este viernes, el ministerio de Salud informó 37.809 nuevos contagios, en alza frente a los 34.505 de ayer, y que representan una tasa de positividad del 16% con los 234.245 test hechos en el país.



Además, el Ministerio de Salud informó 446 víctimas, un leve aumento frente a las 445 de ayer, y que elevan el total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia a 40.638.



Las nuevas medidas, de todos modos, generaron un fuerte cruce entre el ministro de Salud, Roberto Speranza, y los gobernadores de las regiones catalogadas como zona roja, que llegaron a calificar la medida como un "cachetazo" y avanzaron en algunos casos que recurrirán a la Justicia.