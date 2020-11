Facebook cerró un grupo "pro-Trump" por "incitar" a la violencia

La red social Facebook cerró este jueves un grupo integrado por partidarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quienes hacían "preocupantes" llamados a la violencia e incitaban a interrumpir el conteo de votos de las elecciones en las que el mandatario aspira a un segundo gobierno.



"En línea con las medidas excepcionales que estamos tomando durante este período de mayor tensión, hemos eliminado el grupo 'Stop the Steal' (Detengan el Robo), que estaba creando eventos en el mundo real", explicaron desde la plataforma.



El grupo "Detengan el Robo" (de votos) había alcanzado esta tarde casi 350.000 miembros. La medida de cierre se da en paralelo al escrutinio de los comicios del 3 de noviembre, que continúa en un puñado de estados que determinarán quién será el próximo presidente de Estados Unidos: el republicano Trump o su rival demócrata Joe Biden.



"El grupo se organizó en torno a la deslegitimación del proceso electoral y advertimos preocupantes llamados a la violencia por parte de algunos miembros del grupo", añadieron los voceros de la empresa, citados por la agencia de noticias AFP.



Además, según el diario The Washington Post, pedía salir a la calle para proteger lo que llamaba la "integridad" del voto y alentaba las donaciones para enviar a partidarios a estados clave como Georgia (sureste) y Pensilvania (noreste).



Algunos de los comentarios publicados allí sostenían que el país estaba "al borde de una guerra civil" y preguntaban cómo "derrocar al Gobierno", replicó el diario.



Facebook implementó una política de prohibición de propaganda política después del cierre de las urnas, cuyo objetivo es "reducir la posibilidad de confusión o abuso" y que durará cerca de una semana, explicaron desde la plataforma.



No es la primera vez que una red social toma una acción así con publicaciones relacionadas o del entorno de Trump, quien desde el día de las elecciones pide que se detenga el escrutinio y afirma fraude.



Twitter censuró casi la mitad de los mensajes del magnate republicano desde la noche de las elecciones, advirtiendo sobre la naturaleza "engañosa" de los comentarios.