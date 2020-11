Punto por punto: lo que se sabe hasta ahora, sobre las presidenciales en EE.UU

Internacionales Recuento de votos acerca a Biden a la victoria y Trump acelera la batalla legal

Resultados conocidos hasta ahora

Trump todavía puede ganar

¿Cuándo se conocerá el ganador?

El 3 de noviembre, EE.UU. celebró elecciones presidenciales, en las que el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden pugnan por llegar a los 270 votos electorales para hacerse con la victoria. Todavía se desconoce el ganador y el conteo sigue en curso, pero Biden está liderando, según proyecciones de varios medios.-Según proyecciones de AP, Biden tiene 264 votos electorales, mientras Trump cuenta con 214. Fox News reporta la misma distribución de votos, pero The New York Times y la CNN indican un menor margen: 253 frente a 214 y 253 frente a 213, respectivamente-Todavía se desconoce el ganador en los estados de Nevada (6 votos, ahora Biden está liderando), Georgia (16), Carolina del Norte (15), Pensilvania (20), Alaska (3)-AP y Fox News auguran la victoria de Biden en Arizona, pero The New York Times y la CNN marcan este estado como uno de los que todavía no ha determinado el ganador-Para ser reelegido, Trump necesita 56 o 57 votos, depende de la fuente de proyecciones-El presidente de EE.UU. está liderando en Alaska y la gran diferencia entre los candidatos permite pronosticar su victoria en este estado, aumentando su resultado a 216 (217)-Si el republicano gana también en los otros estados restantes, obtendrá 57 votos, logrando un total de 273 (274)-Según AP y Fox News, los 6 votos que otorga Nevada serán suficientes para poner fin a la carrera y proclamar a Biden ganador. Sin embargo, los datos de la CNN y The New York Times muestran que la lucha por el mandato continuará-Hasta el momento, en Nevada se han escrutado el 75% de los votos, en Pensilvania el 89% y en Alaska el 50%, según AP. Mientras tanto, Georgia y Carolina del Norte tienen menos del 10% por escrutar: el 2% y 6%, respectivamente-Se espera que Nevada actualice los datos sobre los resultados aproximadamente a las 12:00 de este jueves (17:00 GMT)-En cuanto a Georgia, su secretario de Estado, Brad Raffensperger, anunció este miércoles que tienen más de 149.000 papeletas por contar. Según sus declaraciones, el proceso puede continuar hasta la mañana del jueves-Desde Carolina del Norte advirtieron de que no anunciarán resultados de su votación hasta el 12 o 13 de noviembre, cuando procesarán todas las papeletas enviadas por correo-La secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, anunció en una conferencia de prensa este miércoles que el estado ha contado casi el 50% de los votos por correo, y que todavía quedan millones por contarTrump presenta demandas para detener el conteo-La campaña de Trump anunció este miércoles que presentará una demanda en Pensilvania, Míchigan y Georgia para detener el recuento electoral-También solicita un recuento de papeletas en Wisconsin. Fuente: (RT).-