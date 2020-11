Vacuna Oxford estará este año, pero advierten que "aún falta para la normalidad"

Punto de inflexión

La Universidad de Oxford espera presentar este año los resultados de la última fase del ensayo de su candidata a vacuna COVID-19, aunque su principal investigador científico advirtió de que "todavía tardaremos un tiempo en volver a la normalidad".Una vacuna eficaz podría cambiar el tablero de juego en la batalla contra el coronavirus, que ha matado a más de 1,2 millones de personas en todo el mundo, cerrado sectores de la economía mundial y puesto patas arriba el día a día de miles de millones de personas."Soy optimista de que podamos llegar a ese punto antes de fin de año", dijo Andrew Pollard ante legisladores sobre la presentación de los resultados de los ensayos de este año.Pollard dijo que la eficacia de la vacuna se conocerá este año, tras lo cual los reguladores revisarán los datos cuidadosamente y luego se tomaría una decisión política sobre quién debería recibir la vacuna."En cuando a nuestra parte, nos estamos acercando, pero todavía no hemos llegado", dijo Pollard, director del Grupo de Vacunas de Oxford.Cuando se le preguntó si esperaba que la vacuna comenzaría a administrarse antes de Navidad, dijo: "Hay una pequeña posibilidad de que eso sea posible, pero no lo sé".Se espera que la vacuna de Oxford y AstraZeneca sea una de las primeras de las grandes farmacéuticas en ser sometida a aprobación regulatoria, junto con la candidata de Pfizer y la de BioNTech.El trabajo sobre la vacuna de Oxford comenzó en enero. Llamada AZD1222, o ChAdOx1 nCoV-19, la vacuna de vector viral está hecha a partir de una versión debilitada de un virus del resfriado común que causa infecciones en los chimpancés.Pollard dijo que el regulador farmacéutico estadounidense, la FDA, ha establecido el listón de que una vacuna tiene que tener una eficacia de al menos el 50%, un nivel que tendría un impacto transformador en la pandemia.Si la vacuna de Oxford funciona, permitiría que el mundo eventualmente recuperarse cierta normalidad tras las alteraciones causadas por la pandemia. Cuando se le preguntó qué sería para él un éxito, el experto dijo: "Creo que es bueno tener vacunas que tengan una eficacia significativa, así que si, quiero decir, que sea el 50, 60, 70, 80%, cualquiera que sea la cifra... es un logro enorme"."Significa, desde el punto de vista del sistema de salud, muchas menos personas con COVID van al hospital, y que las personas que desarrollen cáncer pueden someterse a tratamientos de quimioterapia. Es un absoluto punto de inflexión y un éxito si alcanzamos esos puntos finales de eficacia".No obstante, Pollard, uno de los principales expertos en inmunología, dijo que el mundo podría no volver a la normalidad de forma inmediata."Desafortunadamente no significa que todos podamos volver a la normalidad de inmediato porque lleva tiempo desplegar las vacunas, no todos las recibirán", dijo. "Seguiremos teniendo personas que contraigan este virus porque es muy bueno propagándose". Fuente: (Reuters).-