Italia registró 353 muertes, en un día, la cifra más alta en casi seis meses

Italia registró 353 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, el dato más alto desde el 6 de mayo y significativamente superior a los 233 de la víspera, que eleva el cómputo de víctimas mortales a 39.412.



El país también ha sumado en las últimas 24 horas otros 28.000 contagios más, un dato superior al registrado el lunes pero inferior a los 31.000 casos del sábado, en un momento en que el Gobierno está cerrando un nuevo paquete de medidas restrictivas para frenar la segunda ola que, según advierten los médicos, de mantenerse la situación actual podría ser un "tsunami".



Según el Ministerio de Sanidad, se han registrado otros 29.244 casos, lo que sitúa el total de contagios en 759.829.Hasta el momento, 302.275 personas han superado la COVID-19 en Italia, incluidas 6.256 que han recibido el alta en el último día, un dato también significativamente superior a las 3.637 del lunes, mientras que hay 418.142 casos activos.



Lombardía se mantiene como la región más castigada, y suma otros 6.800 positivos, mientras que en Véneto se han registrado casi 2.300, en Lazio más de 2.200 y en Emilia Romaña casi 2.000.



Entretanto, el presidente de la Federación Nacional de Órdenes de Médicos (Fnomceo), Filippo Anelli, ha dado la voz de alarma ante la situación actual. Así, ha advertido de que el problema es que "la ocupación progresiva de las camas por parte de enfermos de COVID reduce poco a poco la posibilidad de garantizar atención a otros enfermos".



En un mensaje en su Facebook, ha incidido en que si la situación sigue evolucionando así, "podría írsenos de las manos". Según Anelli, la preocupación es que la segunda ola de la pandemia "no sea una marejada, sino un tsunami que podría sepultar el sistema sanitario". Por ello, ha añadido, "pedimos al Gobierno medidas más agresivas".



Los ciudadanos apoyan las restricciones



También los italianos parecen estar de acuerdo con la necesidad de endurecer las medidas. Tres de cada cuatro están a favor del paquete de medidas que prepara el Gobierno, según un sondeo de Emg-Acqua para la agencia Adnkronos.



Preguntados directamente sobre si están a favor de los planes de imponer el toque de queda y limitar los movimientos para poder 'salvar' las Navidades, el 76 por ciento de los consultados responde que 'sí', frente al 12 por ciento que se decanta por el 'no' y el 12 por ciento restante que no responde.



El respaldo a las restricciones es menor entre los más jóvenes. Solo el 53 por ciento de los menores de 35 años se pronuncian a favor, frente al 70 por ciento entre los que tienen 35 y 54 años y el 91 por ciento de los mayores de 55. Por sexos, el 78 por cierto de los hombres son partidarios frente al 74 por ciento de las mujeres.



Así las cosas, el Gobierno debería aprobar en las próximas horas o como muy tarde el miércoles el nuevo decreto de medidas. Entre ellas destacan, además del toque de queda, que aún no está claro si será a partir de las 21.00 o las 22.00 horas, la clausura de los museos y el cierre de centros comerciales durante los fines de semana, con la excepción de los establecimientos de primera necesidad y farmacias. Además, la educación secundaria pasará a realizarse en su totalidad a distancia.



El Ejecutivo dividirá el país en tres áreas --rojo, amarillo y verde-- en función del riesgo de contagios en las mismas. Para la inclusión de un determinado territorio en una de estas áreas se han definido un total de 21 parámetros, entre ellos el número de casos, las plazas de hospital o la cantidad de test que se realizan.