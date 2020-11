Récord de votos anticipados en EE.UU: superó los 100 millones de sufragios

El voto por anticipado en las elecciones que se celebran este martes en Estados Unidos alcanzó un récord al superar los 100 millones de sufragios, impulsado por la pandemia del coronavirus, según la organización U.S. Elections Project.



La institución de la Universidad de Florida indicó que los votos por anticipado suman ya 100.796.871 en total, de los que 35,9 millones corresponden a votos en persona registrados en las jornadas anteriores y otros 64,8 millones a votos por correo.



Con esta cifra, sumada a los sufragios que depositen hoy los electores y los enviados por correo y aún no contabilizados, se espera que se rebasen con creces los 136,6 millones de votantes, o un 55,7 % del electorado, que participaron en los comicios de 2016.



En esas elecciones el ahora presidente, Donald Trump, se impuso a la entonces candidata demócrata, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.



Pero en esta ocasión, en la que Trump aspira a la reelección frente al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, la pandemia del coronavirus ha animado a los electores a participar por correo o personalmente por anticipado para evitar aglomeraciones.



A eso se suman las pasiones que ha despertado esta elección, debido a la controvertida figura de Trump tras su gestión de casi cuatro años en la Casa Blanca.



Entre los estados que más votos anticipados han registrado están California, con algo más de 12 millones; Texas, con 9,7 millones; y Florida, con algo más de 9 millones.



Las últimas encuestas dan a Biden una ventaja de 7,2 puntos sobre Trump a nivel nacional, según el promedio de sondeos elaborado por la web RealClearPolitics, pero en algunos de los estados más competidos su ventaja apenas supera el margen de error, por lo que no hay nada decidido.



La participación en las elecciones de EEUU, es tradicionalmente baja y no supera la cota del 60 % desde que en 1968 el republicano Richard Nixon se hizo por primera vez con la Casa Blanca.



Este martes también se deciden los 100 escaños del Senado, actualmente bajo control de los republicanos, que tienen 53 legisladores, y parte de la Cámara Baja, dominada por los demócratas con 232 asientos.